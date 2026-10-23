고찬양 서울시의원, 신월초 학부모들과 간담회… “아이들 통학 안전부터 학교 시설개선까지 꼼꼼히 챙길 것”

세줄 요약 신월초 학부모 간담회, 통학 안전 문제 집중 논의

배달 오토바이 역주행·차량 위험, 단속 강화 요구

학교 시설·주변 환경 개선, 예산과 계도 약속

이미지 확대 지난 21일 신월초등학교를 찾아 학부모 및 학교 관계자들과 간담회를 연 고찬양 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 고찬양 의원(더불어민주당, 강서1)이 지난 21일 신월초등학교를 찾아 학부모 및 학교 관계자들과 간담회를 열고, 어린이 통학로 안전과 교육환경 개선 방안을 심도 있게 논의했다.이 자리에서는 특히 학교 앞 일방통행 구역 내 배달 오토바이 역주행과 우회전 차량으로 인한 보행자 안전사고 위험성이 집중적으로 다뤄졌다. 학부모들은 아이들이 등하교나 인근 학원을 오갈 때 상시적인 위험에 노출되어 있다며, 실효성 있는 현장 단속과 근본적인 안전대책 마련을 촉구했다.이에 고 의원은 관계기관과 긴밀히 협의해 실효성 있는 교통안전 대책을 수립하겠다고 답했다. 아울러 등하교 시간대 주민이 체감할 수 있는 단속을 강화하고, 아이들의 안전한 보행 환경을 지키기 위해 끝까지 챙기겠다는 입장을 밝혔다.학교 시설 개선에 대한 의견도 이어졌다. 학교 측은 ▲전자현수막 설치 ▲중앙현관 환경 개선 및 홍보용 전자게시판 설치 ▲노후 PC 교체 ▲유치원 체육공간 개선 ▲방송실 노후 기기 교체 등 교육환경 개선을 위한 예산 확보를 요청했다.고 의원은 학교 현장의 시설 개선 수요를 확인하고 교육청과 협의해 필요한 예산을 확보할 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다. 또한 교육부 특별교부금 등 활용 가능한 재원도 검토하겠다고 말했다.학교 주변의 환경 개선 역시 이번 간담회의 핵심 안건 중 하나였다. 학부모들은 학교 후문 및 담벼락 인근의 상습적인 쓰레기 무단 투기 행위와 재활용 수거함 주변에 방치된 폐기물 문제를 지적했으며, 특히 학교 인근에서 빈번히 발생하는 흡연으로 인해 아이들이 간접흡연 피해에 노출되어 있다고 우려를 표했다.이에 대해 고 의원은 관련 문제들이 신속하게 시정될 수 있도록 조치하겠다고 밝혔으며, 특히 학교 주변 흡연 문제와 관련해서는 단순한 권고에 그치지 않고 등·하교 시간대에 더욱 철저하고 실효성 있는 계도와 단속이 이뤄지도록 직접 챙기겠다고 강조했다.마지막으로 아동·청소년을 위한 지역 문화시설과 프로그램 확충 필요성도 제기됐다. 학부모들은 방과 후와 방학 기간에 어린이들이 이용할 수 있는 문화·예체능 프로그램이 부족하고, 악기 연습이나 합주를 할 수 있는 공간이 충분하지 않아 다른 지역까지 이동해야 하는 불편이 있다고 설명했다. 고 의원은 기존 공공시설의 활용도를 높이고 아동·청소년 수요에 맞는 프로그램을 확충할 수 있도록 노력하겠다는 뜻을 밝혔다.고 의원은 “학교와 학부모들이 현장에서 겪는 어려움을 직접 듣고, 실제 개선으로 이어질 수 있는 방안을 찾는 것이 중요하다”며 “어린이들의 통학 안전부터 학교 시설, 주변 환경 개선까지 관계기관과 협의해 해결할 수 있는 과제들을 하나씩 챙기겠다”고 강조했다.이어 “학교 현장에서 필요한 사업들이 예산이나 사업 우선순위 문제로 계속 미뤄지지 않도록 현장의 목소리를 충분히 전달하고, 아이들과 학부모들이 변화를 체감할 수 있도록 지속적으로 살피겠다”고 덧붙였다.류정임 리포터