서울시의회 제12대 1기 예산결산특별위원회, 관행 깬 ‘민생·미래산업 현장’ 방문

2027년도 예산 심사 앞두고, 밥퍼 봉사와 평택 삼성캠퍼스행

예결위원, 밥퍼 배식 봉사부터 평택 삼성캠퍼스 현장 방문까지 민생 현장과 미래 산업 현장 직접 체험

박유진 예결위원장 “민생 고충 체감하고 핵심 기술 확인… 내년 예산 심사 만전”

이미지 확대 지난 27일 박유진 위원장 및 예결위원들이 동대문구 ‘밥퍼나눔운동본부’를 찾아 취약계층을 위한 배식 봉사활동을 펼치고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 지난 27일 박유진 위원장 및 예결위원들이 동대문구 ‘밥퍼나눔운동본부’를 찾아 취약계층을 위한 배식 봉사활동을 펼치고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 서울시의회 예산결산특별위원회 위원들이 삼성전자 평택캠퍼스를 방문해 기념 촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 삼성전자 평택캠퍼스를 찾은 서울시의회 예결위 방문단이 관계자와 인사를 나누고 있다. 서울시의회 제공

세줄 요약 밥퍼나눔운동본부 배식 봉사로 민생 체감

삼성전자 평택캠퍼스 방문, 산업 현장 점검

2027년 예산 심사 앞둔 현장 중심 준비

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서울시의회 제12대 제1기 예산결산특별위원회(이하 예결위)는 2027년도 서울시와 서울시 교육청 예산안과 기금운용계획안에 대한 심사를 앞두고, 밥퍼 배식봉사를 통해 민생 현장을 체험하고, 삼성평택캠퍼스를 방문하여 산업현장의 목소리에 귀 기울였다.기존 예결위가 관행처럼 진행하던 연수에서 벗어나, 서민들의 삶이 스민 민생 현장과 미래 먹거리를 이끄는 첨단 산업 단지를 연계한 이번 세미나는 ‘실무·현장 중심형’의 모범을 보였다는 평가를 받았다.예결위는 지난 27일 오전 동대문구 답십리동 ‘밥퍼나눔운동본부’를 찾아 구슬땀을 흘렸다. 위원들은 직접 앞치마를 두르고 취약계층 배식 봉사에 나서며, 서류 검토를 넘어 치솟는 물가 속 민생의 팍팍한 고충을 몸소 체감했다. 이어 현장 식사와 소통을 통해 시민과 관계자들의 생생한 목소리를 듣고, 실효성 있는 복지 예산 편성의 의지를 다졌다.이어 28일 오전에는 대한민국 경제와 첨단 산업의 중심지인 경기도 평택시 ‘삼성전자 평택캠퍼스 사무1동’을 찾았다. 국가핵심기술을 다루는 보안 시설인 만큼 전 구역의 개인 촬영이 엄격히 제한되는 최고 수준의 보안 속에서 현장 방문이 이뤄졌다.예결위는 사전 신청을 거쳐 출입 게이트(GATE1)에서 차량 탑승 상태로 탑승자 전원의 소속 및 신분을 확인하는 등 엄격한 보안 절차를 통과해 캠퍼스 방문을 시작했다. 삼성전자 소속 전문 프리젠터의 상세한 설명과 함께 ‘P1L 윈도우’와 ‘전시관’을 집중적으로 둘러보며 글로벌 기술 패권 경쟁의 현주소를 눈으로 직접 확인했다. 위원들은 이를 바탕으로 서울시가 청년 일자리 창출과 첨단 산업 육성, R＆D(연구개발) 생태계 조성을 위해 내년도 예산에 어떠한 정책적 인프라를 담아내야 할지 청사진을 구상한 것으로 알려진다.박유진 예결위원장은 “우리 예결위가 밥퍼 봉사를 통해 약자와 동행하는 민생 탐방을 실천하고, 까다로운 보안 절차에도 불구하고 삼성 반도체 현장을 찾아 미래 먹거리를 치열하게 고민한 것은 오직 ‘시민을 위한 2027년 예산의 성공적 편성’이라는 하나의 목표 때문이었다”고 역설했다.또한 “이번 세미나는 예결위원들이 민생 현장과 산업 현장을 누비며 치열하게 공부하고 준비한 쇄신의 과정이었다”며 “집행부 역시 의회의 이러한 노력과 꼼꼼한 준비 과정을 체감한 만큼, 다가오는 내년도 예산 심사에 임할 때 한 치의 소홀함 없이 더욱 책임감 있고 내실 있는 자세로 임해주기를 바란다”고 당부했다.한편, 관행에서 벗어나 현장 중심의 공부하는 세미나를 성공적으로 마친 서울시의회 제12대 1기 예산결산특별위원회는 이번 일정에서 얻은 생생한 현장의 목소리와 데이터를 밑거름 삼아, 다가오는 2027년도 서울시·교육청 예산안 심사에서 한 치의 흐트러짐 없는 날카로운 검증의 칼을 겨누겠다는 방침이다.류정임 리포터