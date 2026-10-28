서울시의회 국민의힘 대표단, TBS 본사 전격 방문… 신임 대표 비롯한 현장 직원 목소리 들으며 ‘정상화 주도’

서울시의회 국민의힘, 경영진을 비롯한 현장 실무 직원 30여 명 직접 만나 생생한 고충 청취

한용길 TBS 신임 대표 취임 직후 전격 방문, 국민의힘의 발 빠른 행보로 정상화 논의 본격화

김길영 대표의원 “공정성 회복과 자구책 마련 전제로 TBS 정상화 위한 단계적 지원 마련해 나갈 것”

이미지 확대 서울시의회 국민의힘 원내대표단과 한용길 TBS 신임 대표를 비롯한 임직원들이 마포구 본사에서 현장 간담회를 마친 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 서울시의회 국민의힘 원내대표단과 TBS 임직원들이 마포구 본사에서 재단 정상화 방안을 논의하는 현장 간담회를 갖고 있다. 서울시의회 제공]

이미지 확대 마포구 본사에서 열린 현장 간담회. 서울시의회 제공

이미지 확대 황철규 서울시의회 문화체육관광위원장이 마포구 TBS 본사에서 열린 현장 간담회에서 발언하고 있다. 서울시의회 제공

세줄 요약 서울시의회 국민의힘, TBS 본사 현장 방문

신임 대표와 직원들 만나 정상화 방안 논의

운영예산 지원과 협의체 가동 의지 표명

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존폐 위기에 내몰린 서울시 미디어재단 TBS의 활로를 모색하고자, 서울시의회 국민의힘 원내대표단(대표의원 김길영, 강남6)이 마포구 본사를 직접 찾아 현장 간담회를 열었다.이번 방문은 서울시의회 국민의힘의 주도로 성사됐으며, 한용길 TBS 신임 대표이사의 취임 후 첫 공식 대외 행보로 이어져 재단 정상화를 향한 구체적이고 실질적인 논의의 물꼬를 텄다.이날 의원단은 경영진 6명과의 형식적인 만남에 머물지 않고, 무임금의 고통 속에서도 방송 제작과 기술, 행정 현장을 묵묵히 지켜온 실무 직원 30여 명과 마주 앉았다. 이들의 절박한 목소리에 귀를 기울이며 발로 뛰는 현장 중심 의정의 의미를 더했다.간담회에 참석한 서울시의회 국민의힘 김길영 대표의원은 “인력이 축소된 상황에서도 무임금 상태로 방송과 조직을 지켜오신 TBS 임직원 여러분의 고통과 노고에 깊은 위로의 말씀을 드린다”며 “엄중한 현실을 의회 차원에서도 결코 방관하지 않고 있으며, 현장의 절박한 목소리를 직접 듣고 해결책을 함께 모색하기 위해 이 자리에 찾아왔다”고 강조했다.이어 황철규 문화체육관광위원장은 “문화체육관광위원장이 ‘TBS 정상화 협의체’에 직접 참여한 것은 매우 이례적인 일로, 그만큼 의회가 TBS의 빠른 정상화를 위해 노력하겠다는 진정성을 강력히 보여주는 것”이라며 “시급한 운영예산을 비롯해 관련 절차에 맞춰 속도감 있는 지원을 추진하겠다”는 뜻을 밝혔다.대변인단의 명확한 메시지와 당부도 이어졌다. 최종부 공보대변인은 “과거 정치적 편향성 논란으로 인해 TBS의 공정성과 신뢰에 큰 상처를 남겼다”며 “이런 아픔이 되풀이되지 않도록 철저한 재발 방지와 엄격한 공정성 확보에 만전을 기해 달라”고 당부했다.또한 최원선 공보대변인 겸 문화체육관광부위원장 역시 “시민으로부터 잃어버린 신뢰를 회복하기 위해 TBS 차원의 구체적인 자구책과 혁신 방안을 제시해 주길 바란다”고 덧붙였다.한편, TBS 한용길 대표이사는 “TBS가 시민의 신뢰를 회복하고 서울시를 대표하는 공영방송으로 거듭나기 위해 최선을 다하겠다”며 “TBS 정상화를 위한 자정 노력에 사활을 걸겠다”고 강한 의지를 표명했다.서울시의회 국민의힘은 서울시와 적극 협력해 ‘TBS 정상화 협의체’를 차질 없이 가동하고, 다가오는 예산·조례 심의에서 실질적인 지원책을 마련해 나갈 계획이다.류정임 리포터