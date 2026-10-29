윤수혁 서울시의원, 신당동 금호중학교 앞 횡단보도 신설… 지난 27일 오후 개통

2025년부터 이어진 주민 불편 해소 위해 횡단보도 신설 및 교통안전시설 정비

“주민 의견 전달과 현장 안전점검 등 사업 추진 지원”

“학생 통학 안전·주민 보행환경 개선 기대”

이미지 확대 신당동 금호중학교 앞 교차로 횡단보도 신설 공사가 마무리된 가운데, 윤수혁 의원이 현장을 찾아 진행 상황을 살피고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 신당동 금호중학교 앞 교차로 횡단보도 신설 공사가 마무리된 가운데, 윤수혁 의원이 현장을 찾아 진행 상황을 살피고 있다. 서울시의회 제공

세줄 요약 금호중학교 앞 횡단보도 신설, 27일 개통

보행 신호기·CCTV 설치로 통학 안전 강화

주민 요구 반영한 학교 주변 교통개선 성과

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서울시의회 윤수혁 의원(국민의힘, 중구2)은 중구 신당동 금호중학교 앞 교차로의 횡단보도 신설 공사가 마무리돼 지난 27일 오후부터 주민들이 이용할 수 있게 됐다고 밝혔다. 이번 횡단보도 개통으로 학생들의 통학 안전과 지역주민들의 보행 편의가 개선될 것으로 기대된다.해당 교차로는 금호중학교와 인접해 있어 2025년부터 학생과 주민의 보행 안전을 위한 시설 개선 요구가 지속적으로 제기돼 왔다. 서울시는 이러한 요구에 대응해 관계기관과 꾸준히 협의하며 횡단보도 설치를 위한 노력을 이어왔다.이번 사업을 통해 서울시 예산으로 중구 신당동 40-678 일원에 새로운 횡단보도가 설치됐으며, 노후한 기존 횡단보도 1곳도 함께 정비됐다. 아울러 보행 신호기와 CCTV를 빠짐없이 갖춤으로써 학생들이 학교 출입구 근처에서 안전하게 신호에 맞춰 도로를 건널 수 있는 환경이 마련됐다. 인근 지역주민들 역시 한층 더 안심하고 통행할 수 있을 것으로 보인다.이 같은 성과 뒤에는 주민들의 목소리를 서울시에 적극적으로 전달하고 관련 부서와 긴밀히 소통해 온 윤수혁 의원의 노력이 있었다. 특히 윤 의원은 현장을 직접 찾아가 보행자의 안전을 해칠 만한 위험 요소를 꼼꼼히 살피고, 관계기관에 필요한 안전 조치를 제안하는 등 실질적인 사고 예방을 위해서도 세심한 주의를 기울였다.윤 의원은 이번 횡단보도 신설이 오랫동안 제기돼 온 주민들의 요구를 실제 보행 시설 개선에 반영했다는 점에서 의미가 크다고 평가했다. 아울러 앞으로도 학교 주변과 주거지역의 교통안전 문제를 세심하게 살피고, 주민들이 안심하고 이동할 수 있는 환경을 조성하기 위해 서울시 및 관계기관과 지속적으로 협력해 나가겠다는 뜻을 밝혔다.류정임 리포터