서울시의회 도시안전건설위원회, 강남구 개포동 구룡마을 화재 현장 긴급 방문

세줄 요약 구룡마을 화재 현장 긴급 방문, 피해·수습 점검

소방대원 노고 격려, 이재민 지원 신속 촉구

가건물 밀집 지역 특성 고려한 재발 방지 주문

이미지 확대 구룡마을 화재 수습 현황 보고받는 위원회. 서울시의회 제공

이미지 확대 구룡마을 화재 수습 현황 보고받는 위원회. 서울시의회 제공

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서울시의회 도시안전건설위원회(위원장 박칠성, 구로4·더불어민주당)는 지난 27일 발생한 강남구 개포동 구룡마을 화재 현장을 29일 긴급히 찾아 피해 및 수습 상황을 살피는 한편, 이재민들에 대한 신속한 지원과 근본적인 재발 방지 대책 마련을 강력히 촉구했다.이날 현장에서 위원회는 서울소방재난본부로부터 화재 경위와 진압 과정, 피해 규모 등에 대한 보고를 받은 후 직접 현장을 꼼꼼히 둘러보며 밤을 새워 진화 작업과 수습에 매진해 온 소방대원들의 노고를 따뜻하게 격려했다.이어 위원회는 “비닐, 합판, 떡솜 등 가연성 자재로 구성된 가건물이 밀집한 구룡마을의 구조적 특성과 건조한 계절적 요인으로 인해 동일한 화재가 반복적으로 발생하고 있다”면서 화재 예방 및 초기 대응 강화를 위한 근본적인 화재안전 대책 방안을 마련할 것을 강력히 주문했다.이에 덧붙여 박칠성 위원장은 “구룡마을처럼 가건물이 밀집하고 산림과 인접한 지역은 화재 발생 전 사전 예방이 매우 중요하다”면서 “화재취약지구에 대한 화재안전관리에 보다 철저를 기할 것”과 “이번 화재로 피해를 입으신 이재민들의 임시 주거와 생필품 지원 등 구호 조치에 단 한 치의 소홀함도 없어야 한다”고 강조했다.한편, 이번 화재가 발생한 강남구 개포동 570번지 일대 구룡마을은 총 8개 지구에 가건물이 밀집해 있는 지역으로, 지난 1월 16일에도 대형 화재로 인해 소방 대응 2단계가 발령된 전력이 있다.류정임 리포터