이의안 서울시의원 “가을 향기 가득한 전농로터리시장, 주민 여러분과 함께합니다”

24일 상인·주민 한마당 대잔치 참석… 이웃 간의 따뜻한 온기 나눠

“정겹고 웃음꽃 피는 우리 동네 전통시장 만드는 데 최선 다할 것”

이미지 확대 지난 24일 깊어가는 가을 정취 속 전농동 로터리시장을 찾아 ‘상인·주민 한마당 대잔치’에 참석해 인사말을 하는 이의안 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 이의안 의원(더불어민주당, 동대문구3)이 지난 24일 깊어가는 가을 정취 속 전농동 로터리시장을 찾아 ‘상인·주민 한마당 대잔치’에 함께하며 지역 주민 및 상인들과 온정을 나눴다.전농동 로터리시장 상인회(회장 위근수)의 주관으로 열린 이번 행사는 일상적인 장터 골목을 흥겨운 노랫가락과 환한 웃음꽃으로 물들이며 상인과 주민이 하나 되는 뜻깊은 가을 축제로 꾸며졌다.이날 행사에 참석한 이 의원은 인사말을 통해 “전농동 로터리시장은 단순한 장터가 아니라, 우리 동네 이웃들이 안부를 묻고 소소한 삶의 이야기를 나누는 따뜻한 온기의 공간”이라며 “가을 향기 물씬 풍기는 오늘, 정겨운 주민 여러분을 직접 뵙고 함께 웃을 수 있어 기쁘다”고 소회를 전했다.이어 이 의원은 “어려운 여건 속에서도 늘 묵묵히 자리를 지켜주시는 상인 여러분과 우리 시장을 아껴주시는 주민분들이 계시기에 전통시장이 여전히 활력을 잃지 않고 있다”며 “앞으로도 주민 여러분이 언제든 찾아와 따뜻한 정을 느낄 수 있는 친근하고 활기찬 전농동 로터리시장을 만들어가는 데 늘 함께하겠다”고 마음을 전했다.류정임 리포터