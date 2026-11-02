임만균 서울시의회 의장, 홍콩 도시개발 현장 찾아… 양 도시 상생발전 방안 모색

10월 29일 홍콩 입법회 리후이치웅 주석 만나 서울-홍콩 간 정책 교류·협력 약속

시티갤러리, 서구룡문화지구 찾아 문화·상업·주거 등 복합개발 사례 및 현장 둘러봐

“서울 우수 정책 알리고, 도시 간 상생 발전 위한 다각적인 의원외교 지속”

이미지 확대 지난 10월 29일 임만균 서울시의회 의장(앞줄 여섯 번째)이 서울시의회 대표단. 홍콩 입법회 리후이치웅 주석(앞줄 다섯 번째) 및 의원들과 기념 사진을 촬영하고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 지난 10월 29일 임만균 서울시의회 의장이 서울시의회 대표단과 홍콩 시티갤러리에서 북부도시권 개발 사업 브리핑을 청취하고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 지난 29일 임만균 서울시의회 의장이 서울시의회 대표단과 홍콩 입법회 환경사무위원회와 간담회를 가지고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 지난 10월 30일 임만균 서울시의회 의장이 서울시의회 대표단과 서구룡문화지구 개발 사례를 청취하고 있다. 서울시의회 제공

세줄 요약 홍콩 입법회 방문, 정책 교류·협력 확대 논의

시티갤러리·서구룡문화지구 도시개발 현장 시찰

청계천·한강 수질 관리 경험 공유, 상생 강조

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임만균 서울시의회 의장은 지난 10월 29일 홍콩 입법회를 방문, 리후이치웅(李慧琼) 주석을 만나 서울시와 홍콩 간 지속적인 정책 교류와 협력을 이어나가기로 했다고 밝혔다. 임 의장은 성흠제․이성배 부의장 등 서울시의회 의원 7명과 10월 29일부터 10월 30일까지 홍콩을 찾았다.이번 홍콩 방문에는 성흠제․이성배 부의장과 이소라․김영옥 운영위원회 부위원장, 윤선희 문화체육관광위원회 부위원장, 임규호 교통위원회 부위원장, 김회근 교통위원회 위원이 함께했다.임만균 의장이 이끄는 서울시의회 대표단은 1박 2일 일정으로 홍콩을 찾아 입법회와 시티갤러리(展城館), 서구룡문화지구 등 주요 도시개발 및 환경 현장을 차례로 둘러보며 정책 시찰을 진행했다.방문 기간 대표단은 주홍콩대한민국총영사관을 먼저 찾아 최근 홍콩의 정세와 경제 동향에 관한 브리핑을 듣고, 향후 서울시와 홍콩 간의 다각적인 교류 협력 방안을 모색했다.이어 지난 10월 29일에는 홍콩 입법회의 리후이치웅(李慧琼) 주석을 만나 양 도시 간 긴밀한 협력을 약속했으며, 천자페이(陳家珮) 환경사무위원회 주석 및 위원들과도 면담을 가졌다. 이 자리에서 임 의장은 수질오염 방지와 해양환경 개선 분야의 정책 경험을 공유하며 의견을 나눴다.임 의장은 “서울도 청계천 복원 이후 도심 하천의 생태 회복과 수질 개선을 지속 추진해 왔으며, 최근에는 기후변화에 따른 집중호우에 대비해 노후 하수관로 정비와 한강 수질 관리에도 많은 노력을 기울이고 있다”고 소개했다.홍콩 도시계획 및 도시개발 전시관인 ‘시티갤러리’에서는 정부가 추진 중인 북부도시권(Northern Metropolis) 개발 계획을 비롯한 미래도시 종합개발 구상에 대해 청취했다. 시티갤러리 시찰은 지난달 서울을 방문한 질리안 람(林玉婷) 홍콩경제무역대표부 수석대표의 추천으로 이뤄졌다.30일에는 매립지를 문화와 상업, 주거, 공공 공간이 어우러진 복합 공간으로 재조성한 ‘서구룡문화지구’를 찾아 수변 공간 재생과 문화시설 복합개발 사례를 둘러봤다.임 의장은 “서울과 홍콩은 노후 기반시설 개선, 교통․환경 문제 등 공통적인 고민을 가지고 있다”며 “양 도시가 겪고 있는 과제 해결을 위해 경험과 지혜를 계속 공유해 나갈 것”이라고 밝혔다. 또 “서울과 홍콩은 오랫동안 문화로 연결되고 소통해 공통점과 공감대가 큰 만큼 이번 방문을 계기로 교류가 더욱 활발해지길 기대한다”라고 말했다.임만균 의장은 “그동안 여러 해외 도시․기관과의 교류를 이어온 데 이어 이번 홍콩 방문 성과를 바탕으로 서울의 우수한 정책을 더 널리 알리고, 도시 간 상생 발전을 이끄는 다각적인 의원 외교 활동을 지속해 나가겠다”라고 강조했다.류정임 리포터