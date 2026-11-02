임규호 서울시의원 “7호선 면목역세권 재개발 순항, 추진위 승인 완료”

최고 40층, 약2200세대 대규모 주택공급에 속도

지난 6월 개정된 도시주거환경정비법, 정비구역 지정 전 추진위 구성가능… 행정절차간소화

면목역세권 도시정비형 민간재개발, 2·3종 일반주거 및 준주거

“7호선 + 면목선 도시철도 더블역세권으로 중랑구 랜드마크 될 것”

이미지 확대 임규호 서울시의원

이미지 확대 면목역세권 재개발 위치도

이미지 확대 면목역세권 조감도

세줄 요약 면목역세권 재개발 추진위 승인 완료

최고 40층, 2195세대 규모 사업 본격화

개정 정비법으로 절차 간소화, 속도 향상

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임규호 서울시의원(더불어민주당, 중랑구2)이 7호선 면목역 일대 대규모 주택조성에 앞장선다. 임 의원은 “최고 40층, 2195세대에 달하는 재개발사업 조합추진위원회 구성이 승인됐다”고 밝혔다.중랑구 면목동 542-7번지 일대에서 추진되는 ‘면목역세권 도시정비형 민간재개발사업’이 본격적인 궤도에 올랐다. 지난 4월 말 동의서 검인을 시작으로, 9월 초 승인신청서가 접수된 지 약 두 달 만에 이뤄낸 성과다.이번 승인은 지난 6월 개정된 ‘도시 및 주거환경정비법’의 덕분이다. 정비구역 지정 전이라도 일정 요건을 갖추면 추진위원회 구성을 허용하도록 제도가 바뀌면서, 행정 절차가 한층 간소화된 결과다.실제로 개정 법률에 따라 정비계획 입안을 위한 주민 공람을 마친 지구는 구역 지정 이전이라도 조합설립추진위 설립이 가능해져, 전체적인 사업 추진 기간이 대폭 단축될 전망이다.이번 사업은 기존 제2종일반주거지역과 제3종일반주거지역이 혼재된 용도지역을 준주거지역으로 변경하여 주거시설과 생활SOC시설이 함께 개발된다.특히 면목역은 7호선과 더불어 내년 착공예정된 면목선 도시철도가 들어서면 더블역세권으로 거듭나게 되고, 면동초등학교 인근에는 약 6600㎡ 대규모 정원이 조성될 예정이다.임규호 의원은 “이번 프로젝트는 중랑구 랜드마크를 새롭게 만들어내어 서울의 진면목을 보여주는 계기가 될 것”이라 밝히며 “추진을 위해 앞장서주신 최낙봉 위원장과 함께 빠른 착공을 위해 헌신을 다하겠다”고 강조했다.류정임 리포터