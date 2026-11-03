노성철 서울시의원 “한강버스 1000억원대 부담한 SH, 주거안정 역점 둬야”

SH 대여금 1090억원에 추가 부담 집중… 미상환 예상액 201억 6000만원 회수대책 요구

“한강버스에 얼마를 썼고 얼마를 더 부담해 언제 얼마나 돌려받을 수 있는지 명확히 답해야”

이미지 확대 지난 2일 열린 서울시의회 제340회 정례회 본회의 5분 자유발언을 하는 노성철 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 한강버스 사업에 SH 1000억원대 자금 투입 지적

대여금 일부 미상환 가능성, 회수 계획 공개 요구

SH 우선순위는 시민 주거안정이라는 강조

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노성철 서울시의회 의원(더불어민주당·동작3)이 지난 2일 열린 서울시의회 제340회 정례회 본회의 5분 자유발언을 통해 한강버스 사업에 투입된 SH의 자금 회수 가능성과 추가 부담 문제를 지적하며, SH의 우선순위는 시민의 주거 안정이어야 한다고 강조했다.노 의원은 오세훈 시장이 시정연설을 통해 ‘미래세대에 과도한 부담을 남기지 않겠다’고 언급한 대목을 짚으며, 한강버스 사업에 1000억원이 넘는 자금을 지원한 SH의 의사결정 배경을 따져 물었다.노 의원의 설명에 따르면, 한강버스 운영법인은 설립 당시 SH가 51억원, 민간사업자인 이크루즈가 49억원을 출자했다. 하지만 이후 자금 조달 과정에서 은행 차입금 500억원과 더불어 SH 대여금 1090억원이 추가되면서, 재정적 부담이 SH 측으로 크게 치우쳤다는 지적이다.실제로 SH가 제출한 보고 자료를 보면, 2025년 말 기준 한강버스 운영법인의 부채가 보유 자산을 약 61억원 상회하는 것으로 확인됐다. 현재의 매출 증가 추세가 이어진다면 은행 차입금은 2037년쯤 전액 상환될 것으로 보이지만, SH 대여금 중 201억 6000만원은 끝내 갚지 못하고 미상환 상태로 남을 것이라는 전망이다.노 의원은 “확정된 손실은 아니지만 SH가 빌려준 돈을 전액 회수하지 못할 가능성이 SH가 제출한 보고자료에 제시된 것”이라며 “한강버스 운영법인이 흑자를 내는 것과 SH가 빌려준 돈을 모두 회수하는 것은 별개의 문제”라고 지적했다.대여금 일부를 주식으로 전환하는 방안에 대해서도 우려를 제기했다. 노 의원은 “대여금을 주식으로 바꾸면 한강버스 운영법인의 이자 부담은 줄지만, SH는 상환을 요구할 권리 대신 회사 주식을 보유하게 된다”며 “SH가 부담할 위험이 더 커질 수 있는 만큼 충분한 검증이 필요하다”고 밝혔다.이에 노 의원은 SH의 추가 자금 부담 한도와 조건을 명확히 설정하고, 민간사업자가 책임을 분담할 방안을 마련할 것을 요구했다. 아울러 미상환 예상액 201억 6000만원에 대한 구체적인 회수 계획과 대여금의 주식 전환에 따른 위험 검증 결과도 공개하도록 촉구했다.끝으로 노성철 의원은 “SH는 시장의 역점 사업을 위해 끝없이 돈을 대는 공기업이 아니다”라며 “한강버스에 얼마를 썼고, 얼마를 더 부담하며, 언제 얼마나 돌려받을 수 있는지 오 시장과 SH가 명확히 답해야 한다”고 말했다. 이어 “SH의 우선순위가 시민의 주거 안정임을 예산과 사업, 그리고 결과로 증명해야 한다”고 강조했다.류정임 리포터