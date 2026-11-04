함대건 서울시의원 “서울시 재난안전관리, 형식적 점검 넘어 실질적 예방대책 마련해야”

인파감지 CCTV 설치 편차·위험경보 후속조치 점검… 현장 대응 실효성 강화 주문

명일동 지반침하 사고 전 위험징후·민원 대응 문제 제기… 재발방지 대책 마련 촉구

지하도상가 민간 수탁 운영 재검토 및 투수블록 성능·유지관리 개선 요구

이미지 확대 지난 3일 열린 제340회 정례회 도시안전건설위원회 재난안전실 행정사무감사에서 재난안전실장에게 질의하는 함대건 부위원장. 서울시의회 제공

세줄 요약 인파감지시스템 설치 편차와 사각지대 점검

명일동 지반침하 복합 원인과 민원 대응 추궁

지하도상가·투수블록 운영 실효성 개선 요구

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서울시의회 도시안전건설위원회 함대건 부위원장(더불어민주당·비례)이 지난 3일 열린 제340회 정례회 도시안전건설위원회 재난안전실 행정사무감사에서 다중운집 인파감지시스템, 명일동 지반침하 사고, 지하도상가 운영, 투수블록 유지관리 등 서울시 재난안전관리 전반의 문제점을 짚고 실효성 있는 개선대책 마련을 촉구했다.먼저 함 부위원장은 이태원 참사 이후 도입된 다중운집 인파감지시스템이 현장에서 제대로 작동하고 있는지 그 실효성을 집중적으로 점검했다. 서울시가 25개 자치구 내 96개 지역에 총 1094대의 인파감지 CCTV를 설치했으나, 구로구(167대)와 마포구(9대), 양천구(1대) 등 자치구별 편차가 지나치게 심하다는 지적이다. 이에 따라 인파 밀집도와 유동 인구 등을 반영한 객관적인 설치 기준이 있는지 따져 묻고, 실제 감시 범위와 사각지대에 대한 전면적인 재검토를 요구했다.특히 2025년부터 2026년 9월까지 인파감지 CCTV 신고·탐지 내역 102건 중 일부 조치사항이 ‘안전관리자 없음’, ‘인파규모 작음’ 등으로 기재된 점을 언급하며, 위험경보 발생 이후 실제 현장 확인과 후속조치가 적절하게 이루어졌는지 의문을 제기했다. 아울러 대규모 행사 안전관리계획 심의 과정에서 예상 운집인원의 적정성과 초과 상황에 대비한 단계별 대응 대책까지 면밀히 검증해야 한다고 역설했다.국토교통부 중앙지하사고조사위원회의 보고서를 토대로, 함 부위원장은 지질구조 취약성과 지하 터널 굴착, 노후 관로 누수 등 명일동 지반침하 사고를 초래한 복합적 요인들을 조목조목 짚었다. 아울러 사고 원인이 밝혀진 시점에 서울시가 수립한 실효성 있는 재발 방지 대책이 무엇인지 강하게 추궁했다.특히 사고 이전에 인근 주유소 측이 네 차례나 민원을 넣었고, 당일에도 빗물받이 주변 파손 같은 전조증상이 있었음에도 이를 대형 사고의 신호로 알아채지 못한 안일한 대응을 강하게 질타했다. 아울러 지하철 공사 관계자마저 사전 우려를 두 차례 제기했다는 언론 보도를 상기시키며, 서울시가 민원을 인지하고 처리한 전 과정에 대한 상세한 서면 답변을 촉구했다.이어 사고조사보고서에 지적된 터널 굴착면 조사 및 지질 전문가 투입의 한계, 미흡한 지반보강 기술기준 등을 거론하며 기존 안전관리 제도의 전면적인 재검토를 요구했다. 특히 GPR 탐사나 스마트 계측기 위주의 기존 대책만으로는 복합 요인에 의한 대형 지반침하를 막기 역부족이라며, 조사 결과를 온전히 반영한 구체적인 후속 방안을 제출하라고 목소리를 높였다.끝으로 지반침하 민원 처리 과정에서 서울시와 자치구 간의 떠넘기기 식 책임 소재 불분명 문제와 안일한 추가 조사 태도를 정조준했다. “작은 민원 하나를 놓치는 것이 거대한 후폭풍을 부를 수 있다”며, 작은 이상 징후에도 민첩하게 반응하고 유관기관 간 유기적인 협력 체계를 단단히 구축할 것을 거듭 당부했다.지하도상가 운영과 관련해서는 불법 전대와 임차권 문제, 수탁자 선정의 공정성, 상인 간 분쟁 등 반복되는 민원을 거론하며 현행 민간 수탁 운영방식의 구조적인 문제를 제기했다. 특히 서울시설공단이 직접 운영하는 방식으로 전환하는 방안을 대안으로 제시하고, 지하도상가 운영 개선 연구용역 결과를 바탕으로 공공성과 공정성을 확보할 수 있는 개선방안을 모색해 줄 것을 요청했다.마지막으로 도심 침수 예방을 위해 설치된 투수블록의 성능 저하와 유지관리 실태를 살펴봤다. 서울연구원 조사에서 투수블록 30개소 중 20개소가 투수성능 기준에 미달하거나 물이 전혀 빠지지 않는 것으로 확인됐지만, 서울시는 최근 3년간 일상유지관리 외 하자보수 실적이 없다고 답변했다.이에 함 부위원장은 설치 후 1년도 지나지 않은 투수블록에서도 성능 미달이 확인된 점을 문제 삼으며, 2024년부터 2026년까지 총 16억 9600만원의 유지관리 예산이 편성된 만큼 실제 성능 개선 효과를 검증할 필요가 있다고 밝혔다. 아울러 조례에 따른 정기적인 현장 침투능시험 이행 여부를 확인하고, 성능 미달 제품에 대한 하자보수 및 유지관리 체계를 개선할 것을 주문했다.끝으로 함대건 부위원장은 “시민 안전을 위한 정책은 계획을 수립하고 시설을 설치하는 것에서 끝나는 것이 아니라, 실제 현장에서 제대로 작동하고 위험을 예방할 수 있어야 한다”며 “서울시는 반복되는 안전 문제에 대해 형식적인 점검이나 사후대책에 그치지 않고, 사전 예방부터 현장 대응과 사후관리까지 이어지는 실효성 있는 안전관리체계를 마련해야 한다”고 강조했다.류정임 리포터