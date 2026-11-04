주무열 서울시의원 “서울시 수백억대 용역계약 특정 업체 집중… 심사 체계 점검해야”

경제실 소관 주요 용역 6개 중 4개 사업 동일 업체 연속 선정

제안서평가위원으로 2회 이상 참여한 위원만 20명

“평가위원 풀 전면 재점검하고 반복 위촉 제한해야”

이미지 확대 질의하는 주무열 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 서울시 용역 232억원, 특정 업체 반복 수주 지적

평가위원 반복 참여로 공정성·객관성 훼손 우려

동일 위원 연속 위촉 제한 등 개선안 요구

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서울시의회 기획경제위원회 주무열 의원(관악2, 더불어민주당)은 제340회 정례회 경제실 행정사무감사에서 총 232억원 규모의 주요 용역 사업이 특정 업체들에 의해 수년간 반복 수주된 배경으로 제안서평가위원회의 구조적 한계를 지목했다. 동일한 위원이 연도와 사업 경계를 넘어 반복적으로 심사를 맡는 현 구조 속에서는 평가의 공정성과 객관성을 담보하기 어렵다는 지적이다.지방자치단체가 용역 업체 선정 시 외부 전문가 등을 위촉해 제안서를 심사하는 제안서평가위원회는, 최종 우선협상대상자를 결정짓는 사실상의 핵심 관문이다. 주 의원이 최근 3년간 경제실 소관 6개 용역 사업의 평가 결과를 전수 조사한 결과, 4개 사업에서 일부 업체가 2~3년 연속으로 우선협상대상자 지위를 거머쥔 것으로 나타났다. 특히 특정 업체는 3개 사업에 걸쳐 총 5차례나 선정되기도 했다.면밀한 심사 이력 분석 결과, 총 16차례의 평가 중 2회 이상 참여한 위원이 20명에 이르렀고, 4차례 이상 참여한 위원도 4명에 달했다. 이 중 한 위원은 무려 4개 사업에서 6차례나 심사위원으로 이름을 올린 것으로 확인됐다. 이에 따라 주 의원은 평가 풀의 고착화가 사전 접촉이나 로비 등 불필요한 위험을 키울 수 있다고 우려했다.주 의원은 사업을 넘나든 반복 참여뿐 아니라 같은 사업에 이듬해 평가위원이 그대로 다시 위촉되는 사례도 짚었다. 서울패션위크 운영과 서울패션위크 트레이드쇼는 2025년과 2026년 평가위원 중 각각 3명이 동일했고, 서울퓨처랩 역시 2명이 2년 연속 심사를 맡았다.주 의원은 “평가위원 풀이 사실상 고정돼 있으면 입찰 업체가 누가 심사할지 미리 짐작할 수 있고, 이는 평가위원에 대한 사전 접촉이나 로비로 이어질 위험을 키운다”고 꼬집었다. 이어 “어떤 업체가 선정됐느냐보다 누가, 어떤 기준으로 심사했느냐부터 따져봐야 한다”며 평가위원 위촉 경위와 평가위원 풀 운영 실태 전반에 대한 자료 제출을 요구했다.이에 대해 경제실은 이번 행정사무감사를 준비하는 과정에서 몇 가지 문제를 인지했다고 답변했다. 주무열 의원은 “부서 스스로 문제를 인지한 만큼 평가위원 풀을 전면 재점검하고, 동일 사업 연속 위촉 제한 등 실효성 있는 개선안을 마련해야 한다”며 “제안서평가위원회가 공정한 심사의 장으로 제 기능을 하는지 끝까지 확인하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터