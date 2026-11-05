임만균 서울시의회 의장, 탈린시의회 의장단 접견… 양 도시 협력 방안 모색
수정 2026-11-05 15:37
입력 2026-11-05 15:37
4일 에스토니아 탈린시의회 미하일 클바르트 의장과 지방의회 교류 확대 논의
서울 ‘AI기반 행정·스마트 도시’, 탈린 ‘전자정부’ 등 양 도시 강점 중심 협력키로
“서울-탈린, 협력분야 더 많아질 것으로 기대… 긴밀한 소통 이어 나갈 것”
서울시의회 임만균 의장은 지난 4일 에스토니아 탈린시의회 미하일 클바르트(Mihhail Kolvart) 의장을 만나 양 도시 의회 간 우호 협력과 정책 교류 확대 방안을 논의했다.
임 의장은 2019년 서울시 명예시민으로 선정된 바 있는 클바르트 의장이 다시 서울을 방문한 데 환영 인사를 전하고, 서울에 대한 지속적인 관심과 애정에 감사를 표했다.
이번 만남은 대한민국과 에스토니아 수교 35주년을 계기로 양국 간 우호 협력의 폭을 지방의회 차원으로 넓히고, 수도 의회 간 교류 기반을 더욱 단단히 다지기 위해 성사됐다.
양측은 디지털 정부, 정보통신기술(ICT), 사이버 안보 등 각 도시의 강점 분야를 중심으로 정책 경험을 나누며 협력 방안을 모색했다. 특히 에스토니아의 앞선 전자정부 및 디지털 행정 경험과, 서울시의 인공지능(AI) 기반 행정 혁신 및 스마트 도시 정책에 깊은 공감대를 형성했다.
이와 함께 임 의장은 면담에 동행한 아나스타샤 클바르트 에스토니아-한국 의회친선협회장에게도 고마움을 표하며, 양국 의회와 의원들 간의 교류가 더욱 활발해질 수 있도록 협회가 가교역할을 해줄 것을 당부했다.
클바르트 의장은 “탈린을 실험실 삼아 세계 스타트업들이 실제 도시에서 기술을 검증하도록 돕는 ‘테스트 인 탈린 프로젝트’에 서울의 스타트업 5곳이 함께하고 있다”며 “앞으로도 서울시의회, 서울시를 통해 더 많은 기업이 탈린 프로젝트에 참여하고 도시 간 긴밀한 협력을 이어나가게 되길 바란다”라고 말했다.
임만균 의장은 “서울과 탈린은 이미 ‘트라이에브리싱’과 ‘테스트 인 탈린’을 통해 청년 창업가들이 도시를 서로 오가며 활발히 교류하고 있는 만큼 앞으로 협력할 분야가 더 많아질 것으로 기대된다”며 “이번 만남을 통해 서울과 탈린이 더욱 가까워질 수 있도록 지속적으로 소통해 나가겠다”고 밝혔다.
류정임 리포터
세줄 요약
- 서울시의회-탈린시의회 우호 협력 논의
- 디지털 행정·ICT·사이버안보 교류 확대
- 스타트업·청년 창업 협력 기반 강화
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