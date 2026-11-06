박유진 서울시의원 “최일선에서 고군분투하는 120 상담사… 사전 협의 의무화 조례 추진”

120다산콜재단 행정사무감사에서 상담사들의 열악한 처우와 불합리한 업무 구조 개선 촉구

사전정보 제공 없는 상담 실태 지적… “행사 추진 시 120 콜센터와의 소통 체계 미흡”

사전협의 의무화 조례 제정 예고… “모든 시 행사는 120에 사전 정보제공 마쳐야 공지 가능“

송주범 이사장 “조례 제정은 120 임직원에게 가장 큰 도움” 공감대 형성

이미지 확대 질의하는 박유진 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 120다산콜 상담사 처우 개선 조례 제정 예고

실질 임금 인상·직급 보조비 신설 필요 제기

서울시 행사 정보 사전 공유 의무화 추진

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박유진 서울시의원(더불어민주당, 은평3)은 지난 4일 열린 120다산콜재단 행정사무감사에서 콜센터 노동자들의 처우를 개선하고 근본적인 업무 구조를 혁신하기 위한 조례 제정을 예고했다.박 의원은 먼저 실질 임금 인상과 직급 보조비 신설의 필요성을 강조했다. 박 의원은 “초창기 채용된 재단 직원들이 오랜 시간 근무했음에도 직급 간 상향 기회가 턱없이 부족하고, 연봉 차이도 미미하다”며, “총액 인건비에 묶인 상황에서 직급 보조비 신설 등 실질적인 처우 개선이 시급하다”고 송주범 이사장에게 당부했다. 이에 송 이사장은 “기관장으로서 직원들의 최적 근무 환경 조성이 첫 번째 의무”라며 공감을 표했다.서울시 각 부서가 마라톤이나 기후동행카드 등 여러 행사를 기획하면서도 최일선에서 시민과 맞부딪히는 120다산콜재단과는 정작 사전에 정보를 나누지 않는 점이 고질적인 문제로 꼽혔다.예컨대 마라톤을 하루 앞두고 보도자료 정도의 단편적인 내용만 전달받다 보니, 세부 우회 도로 안내 등이 빠져 상담사들이 시민들의 거센 항의와 불편 민원을 고스란히 떠안고 있다는 지적이다. 특히 주말에 대형 행사가 겹치면 문의가 120 센터로 폭주해 상담사들이 과도한 부담을 져야 하는 구조적 모순이 반복된다.이 같은 문제를 바로잡고자 서울시 모든 부서가 행사를 기획할 때 120 콜센터와 필수적으로 정보를 공유하도록 의무화하는 조례가 추진된다. 사전에 충분한 내용 숙지와 소통 과정을 거치도록 업무 체계를 개편해, 행사가 현장에서 원활하게 공지될 수 있도록 제도를 다듬겠다는 방침이다.송 이사장 역시 “기존에는 보도자료 수준의 자료만 받아 대처에 어려움이 많았다”고 인정하며 “시와 120 간의 자료 제공을 제도화하는 조례야말로 임직원들에게 가장 큰 힘이 될 것”이라고 화답했다.끝으로 박유진 의원은 “충분한 정보 없이 현장의 고충을 감내하며 눈물짓는 노동자들에게 서울시는 깊은 책임감을 느껴야 한다”며 “드러나지 않는 곳에서 일하는 노동자의 희생과 헌신 덕분에 서울시가 빛날 수 있다는 것을 공식 발언으로 남긴다”며 감사를 마무리했다.류정임 리포터