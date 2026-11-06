김광철 서울시의원, 잠실여중·잠실여고·일신여상 방문… 교육현장 애로사항 청취

학교법인 서울학원 박상욱 이사장 및 3개교 학교장과 잇따라 면담… 학교별 교육현안 점검

일신여상 노후 컴퓨터실 기자재 교체 시급… “10년 된 실습환경 개선 필요”

“학생들이 미래를 준비하는 데 부족함 없도록 교육환경 개선에 힘쓸 것”

이미지 확대 질의하는 김광철 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 잠실여중·여고·일신여상 방문, 현장 애로 청취

일신여상 컴퓨터실 노후 장비 교체 요구 제기

교육환경 개선 위한 지원방안 검토 약속

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서울시의회 김광철 의원(국민의힘·송파2)은 지난 5일 학교법인 서울학원을 방문해 박상욱 이사장과 잠실여자중학교·잠실여자고등학교·일신여자상업고등학교 등 3개 학교 관계자들을 차례로 면담하고, 교육현장의 주요 현안과 애로사항을 청취했다.이번 일정은 송파구 내 학교들의 교육 환경을 직접 살피고, 운영 과정의 애로사항과 시설 개선을 향한 현장의 목소리를 폭넓게 듣고자 추진되었다.김 의원은 우선 박상욱 학교법인 서울학원 이사장과 만나 법인 운영 실태와 산하 학교들의 교육 여건을 논의한 뒤, 잠실여중·잠실여고·일신여상 등 3개교 교장단과 차례로 면담을 갖고 현안을 청취했다. 특히 이번 소통 과정에서 가장 비중 있게 대두된 핵심 현안은 일신여자상업고등학교 컴퓨터실의 노후 장비를 전면 교체해야 한다는 사안이었다.오은주 일신여상 교감은 현재 교내 실습실의 컴퓨터가 도입된 지 10년이 지난 낡은 기종이어서 학생들이 정상적으로 실무 교육을 받기 위해 시급한 교체가 필요하다고 강조했다.송파지역 상업계 특성화 교육을 선도하는 일신여상은 정보처리 및 컴퓨터 활용 역량이 교육의 핵심이지만, 낡은 기자재 때문에 급변하는 디지털 환경과 산업 현장의 눈높이를 맞추기 어렵다는 지적이 이어졌다. 특히 인공지능(AI)과 디지털 기술 역량이 최우선으로 요구되는 현시점에서 직업계고 학생들이 낡은 기기로 실습하는 상황은 교육 기회의 형평성마저 해칠 수 있으므로, 행정적·재정적 지원이 적극적으로 이뤄져야 한다는 목소리가 높다.김 의원은 컴퓨터실 기기 노후화가 단순한 시설 정비의 차원을 넘어 학생들의 학습 권리와 향후 취업 경쟁력과도 직결된다고 진단하며, 현장의 목소리를 반영해 실효성 있는 개선책을 마련하겠다고 약속했다. 아울러 직업계고 학생들이 급변하는 산업 현장에 유연하게 대처하고 경쟁력을 갖추기 위해서는 최신 실습 장비 확충과 교육 인프라의 현대화가 필수적임을 거듭 강조했다.또한 “학교에서 사용하는 컴퓨터와 실습기자재는 학생들이 미래의 직업을 준비하기 위한 중요한 교육 기반”이라며 “10년 된 노후 장비로 교육받아야 하는 현실은 학생들의 입장에서 개선 필요성을 살펴봐야 할 문제”라고 말했다. 이어 “특히 직업계고는 실제 산업현장에서 활용하는 기술을 익히는 실습교육이 중요한 만큼, 교육시설과 기자재가 시대의 변화에 뒤처지지 않도록 지속적인 관심과 지원이 필요하다”고 강조했다.이날 김 의원은 잠실여중과 잠실여고 관계자들의 의견도 경청하며, 개별 학교의 교육환경과 운영상 어려움에 대해 폭넓게 논의했다. 학교마다 교육과정과 시설 여건이 다른 만큼 현장의 목소리를 충분히 반영한 맞춤형 지원이 필요하다는 데 의견을 모았다.김 의원은 향후 일신여상 컴퓨터실 기자재 교체 필요성과 관련해 학교 측의 구체적인 개선 수요를 확인하고, 서울시교육청 및 관계기관과 협의할 수 있는 지원방안을 검토할 계획이다.끝으로 김광철 의원은 “교육정책은 학교 현장의 작은 목소리에서부터 출발해야 한다”며 “잠실여중·잠실여고·일신여상 학생들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 자신의 꿈을 키워갈 수 있도록 학교와 지속적으로 소통하고, 교육환경 개선을 위한 의정활동에 힘쓰겠다”고 밝혔다.류정임 리포터