서울시의회 도시안전건설위원회, 제64주년 ‘소방의 날’ 맞아 헌신하는 소방대원 격려

이미지 확대 박칠성 서울시의회 도시안전건설위원회 위원장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 도시안전건설위원회(위원장 박칠성)는 9일 제64주년 ‘소방의 날’을 맞아 서울시민의 생명과 재산을 지키기 위해 최일선에서 묵묵히 헌신하고 있는 소방대원들에게 깊은 감사와 축하의 뜻을 전했다.특히 박 위원장은 최근 경기 부천 도장공장 화재 현장에서 시민의 안전을 지키다 안타깝게 순직하신 故 김진석 소방대원의 숭고한 희생을 깊이 애도하며, 갈수록 고도화·대형화되는 재난환경 속에서도 위험을 무릅쓰고 임무를 수행하는 소방대원들의 사명감과 희생정신에 경의를 표했다.박 위원장은 “최근 소방 재정의 국비 지원 비중을 둘러싼 논란 속에서도 현장에서 헌신하는 서울 소방대원들의 노고가 흔들리지 않도록 서울시의회가 든든하게 뒷받침하겠다”고 밝혔다. 이어 서울시가 2027년도 소방 예산으로 전년 대비 258억원 증액된 1조 1021억원(인건비 포함)을 편성한 만큼, 실효성 있는 소방 인프라 확충과 현장 대원들의 열악한 근무 환경 개선 및 복지 향상에 초점을 맞춰 예산 심의에 전력을 다하겠다고 강조했다. 아울러 국가직 소방공무원의 위상에 걸맞게 최소한 인건비만큼은 국가가 부담하는 소방 재정의 대전환이 필요하다고 덧붙였다.한편 이번 2027년도 서울시 소방 예산의 세부 사업 편성을 살펴보면, 전년보다 2개 늘어난 총 78개 사업이 담겼다. 소방합동청사 건립, 거여안전센터 이전, 실화재 훈련장 및 화재감정연구센터 운영, 노후 장비 교체 등 현장 대응력을 높이기 위한 사업을 비롯해, 소방공무원 119마음회복센터 운영과 급식·간식비 증액 등 대우 및 복지 향상 사업, 취약계층 대상 노후 아파트 감지기 및 자동소화장치 보급 같은 시민 체감형 사업 등이 골고루 포함됐다.김지수 리포터