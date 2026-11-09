공우석 서울시의원 “지하주차장·전기차 충전시설 화재 사각지대 없애고 실효성 있는 안전대책 세워야”

전기차·버스 배터리 화재 대형화 우려… 실증 기반의 소방 장비·훈련 체계화 당부

관리 사각지대 놓인 지하주차장… C·D등급 화재취약 충전구역 지원책 마련 촉구

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세줄 요약 전기차·킥보드 배터리 화재 위험성 지적

지하주차장 현황 파악 미흡, 대응체계 비판

장비 보급·교육 확대와 실태조사 주문

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서울특별시의회 도시안전건설위원회 공우석 의원(더불어민주당·관악1)은 지난 5일 제340회 정례회 서울소방재난본부 행정사무감사에서 전기차·전동킥보드 등 리튬이온 배터리 화재의 위험성을 지적하고, 지하주차장 안전관리 사각지대 해소를 위한 실질적인 예방·대응 대책 마련을 강력히 촉구했다.공 의원은 “리튬이온배터리 화재는 진압에 장시간이 소요될 뿐 아니라 특히, 전기버스처럼 배터리 용량이 크거나 지붕에 설치된 차량의 경우 별도 전용 진압장비 없이는 현장 대응에 큰 어려움이 발생한다”며 배터리 화재의 위험성을 강조했다.이어 공 의원은 “단순 주수 방식을 넘어 배터리 내부의 열폭주와 재발화를 억제할 수 있는 관통형 장비 등 실증된 기술 도입과 보급이 보다 적극적으로 이뤄져야 한다”며, 현장 대원들에 대한 실효성 있는 교육·훈련과 장비 보급 확대를 강하게 요구했다.또한 공 의원은 서울소방재난본부로부터 제출받은 최근 3년간의 서울 관내 주차장 화재(236건 발생, 인명피해 46명) 현황과 인천 청라 아파트 화재 같은 대형 인명피해 사례를 언급하며, “지하주차장은 화재가 발생했을 때 대응에 큰 어려움이 따름에도 전체 지하주차장 현황조차 파악하지 못한 것은 소방 대응 체계의 심각한 빈틈”이라고 강하게 질타했다.이에 공 의원은 「서울특별시 전기자동차 전용주차구역의 화재 예방 및 안전시설 지원에 관한 조례」 제4조에 근거해 전기차 충전시설 실태조사가 진행되고 있는 만큼, 적어도 전기차 충전시설이 설치된 지하주차장 통계만큼은 소방 당국이 확실히 파악하고 대응 체계를 갖춰야 한다고 강력히 주문했다.특히 올해 지하 전기차 충전구역 온라인 자율진단 결과를 보면, 조사 대상 1,649개소 중 33.8%에 달하는 557개소가 화재에 취약한 C등급(538개소)과 D등급(19개소)을 받았으며, 이 중 D등급의 10개소가 아파트였다는 점을 짚었다. 그러면서 “지상으로 옮기기 어려운 노후 아파트 단지 등을 중심으로 시급히 안전 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.이에 홍영근 서울소방재난본부장은 “지하주차장 현황 파악과 현장 점검이 미흡했음을 인정하며, 지하주차장 현황을 조속히 파악해 화재 사각지대를 최소화하겠다”고 답했다. 이어 전기차 화재 대응 장비를 늘리고 취약 등급 충전구역에 대한 컨설팅을 더욱 강화하겠다고 밝혔다.마지막으로 공 의원은 “지하주차장 소방시설 점검과 장비 보급에 만전을 기해 시민들이 안심하고 주차장을 이용할 수 있도록 해야 한다”며, “생각에 머무르지 않고 행동으로 증명하는 적극적인 소방 행정을 통해 시민의 안전을 지키는 데 최선을 다해달라”고 당부했다.김지수 리포터