최정은 서울시의원 “119 AI 시스템 관련 명확한 현황 파악과 철저한 사업 보고 이뤄져야”

지난 회기 지적에도 불명확한 AI 시스템 작성 반복…운영·검증 기능의 명확한 구분 촉구

안전취약계층 대상 ‘119안심콜’ 확대 및 노후 장비 철저한 점검 당부

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세줄 요약 119 AI 신고 시스템 현황 설명 불명확 지적

운영 중·검증 단계 구분 명확화 요구

119안심콜 확대와 취약계층 지원 주문

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서울특별시의회 도시안전건설위원회 최정은 의원(더불어민주당·비례)은 지난 5일 제340회 정례회 서울소방재난본부 행정사무감사에서 119 AI 신고 접수 시스템과 관련해 의회 제출 자료 및 대시민 홍보 시 명확하고 정확하게 안내할 것을 촉구하는 한편, 안전취약계층을 위한 119안심콜 서비스의 적극적인 확대도 함께 주문했다.최 의원은 “업무보고 자료에는 AI 시스템이 ‘현재 운영 중’이라고 명시돼 있지만 실제 시민이 직접 접수하는 AI 시스템은 여전히 시범 운영 전 성능 검증 단계에 있다”며, “실제 가동 중인 기능과 검증 단계인 기능이 제대로 구분되지 않아 오해를 부르고 있다”고 질타했다.특히 “지난 회기 업무보고 당시에도 자료 작성의 중요성을 강조하며 자료 작성 시 구분을 명확히 해 달라고 당부했음에도 불구하고 여전히 개선되지 않았다”며 향후 자료 작성 시 각별히 주의를 기울여 달라고 강력히 요청했다.이어 최 의원은 장난·허위신고 집계 기준 변경에 따른 급감 현황을 확인하면서 향후 119 AI 신고 접수 시스템이 이러한 불필요한 신고 접수를 실질적으로 줄여주기를 기대한다고 말했다.또한 최 의원은 안전취약계층을 위한 긴급 구조 체계를 집중적으로 점검했다. 의식을 잃거나 장애로 인해 직접 신고하기 어려운 취약계층은 물론, 1인 가구와 지병 보유자 등에게 119안심콜 서비스의 역할이 매우 막중함에도 현재 가입 인원이 상당히 저조하다는 점을 짚었다. 그러면서 “사각지대 없는 촘촘한 안전망을 구축하기 위해 자치구와 소방 당국이 함께 머리를 맞대고 적극적인 가입 유도와 맞춤형 지원 방안을 마련해야 한다”고 강조했다.이에 홍영근 서울소방재난본부장은 119 AI 신고 접수 시스템과 관련된 현황 설명이 명확하지 못했음을 시인하며, 향후 사업 내용을 보다 정확히 정리해 보고하겠다고 답변했다. 아울러 119안심콜 서비스 역시 적극적인 가입 홍보와 함께 지병 보유자 및 1인 가구까지 대상 폭을 넓힐 수 있도록 자치구와의 긴밀한 협력 방안을 적극 검토하겠다고 밝혔다.마지막으로 최 의원은 “소방은 시민들과 가장 가까운 이웃인 만큼, 보이지 않는 안전 사각지대까지 세심하게 살피레 한다”며, “AI 시스템의 안정적인 정착은 물론, 안전취약계층을 지원하는 데 있어 단 한 치의 소홀함도 없도록 만전을 기해달라”고 당부했다.김지수 리포터