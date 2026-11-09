오천진 서울시의원 “용산국제업무지구 성공 여부는 실효성 있는 글로벌 기업 유치 전략에 달렸다”

행정사무감사서 용산국제업무지구·노들섬·용산전자상가 연계 대책 질의

“공실 없는 국제업무지구 위해 정주 인프라·세제 혜택 포함한 유치 전략 필요”

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세줄 요약 용산 개발사업, 개별 아닌 통합 축으로 접근 강조

국제업무지구 성패, 글로벌 기업 유치에 달려 지적

노들섬 운영, 교통·안전·소음 대책 보완 주문

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서울특별시의회 주택공간위원회 오천진 의원(국민의힘·용산구 제1선거구)은 지난 6일 미래공간기획관 행정사무감사에서 용산국제업무지구, 노들섬, 용산전자상가 일대 개발사업의 연계성과 글로벌 기업 유치 전략에 대해 질의했다.오 의원은 “용산은 서울과 대한민국의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 지역”이라며 “용산전자상가, 용산국제업무지구, 노들섬, 한강 수변공간을 개별 사업이 아닌 하나의 축으로 보고 통합적으로 접근해야 한다”고 강조했다.이날 질의에서는 용산전자상가와 용산국제업무지구, 노들섬·한강공원을 잇는 보행 동선과 기반시설 계획이 다뤄졌다. 서울시는 용산국제업무지구 내 동선 체계와 주변 지역 연계 설계를 상당 부분 완료했으며, 주변 개발지와 연결될 수 있도록 기반시설을 계획하고 있다고 답변했다.노들섬과 관련해서는 방문객 증가에 따른 운영 대책이 논의됐다. 오 의원은 “노들섬 수변공간 조성 이후 방문객은 늘고 있지만 대중교통 접근성, 행사 종료 후 귀가 대책, 소음 민원, 안전관리 대책은 보완이 필요하다”며 단계별 운영 계획 마련을 주문했다.특히, 용산국제업무지구의 성공 여부는 글로벌 기업 유치에 달려 있다고 지적했다. 그는 “아무리 좋은 공간을 조성해도 입주 기업과 고객이 없으면 공실이 발생할 수밖에 없다”며 “다국적 기업 본사와 지역 헤드쿼터 유치를 위한 실질적인 전략이 필요하다”고 말했다.서울시는 현재 유치 전략 포럼, 국내외 부동산 행사 참가, 해외 설명회 및 글로벌 기업 상담 등을 적극 추진 중이며, 앞으로 ‘글로벌 기업 유치 전략 수립 용역’을 시행할 계획이라고 밝혔다.이와 관련해 오 의원은 “용산전자상가, 용산국제업무지구, 노들섬의 조성 및 입주 시기가 2029년부터 2031년 전후로 서로 맞물리는 만큼, 지금부터 본격적인 유치 활동에 돌입해야 한다”고 목소리를 높였다. 이어 “외국인 의료시설과 학교, 고급 주거 시설, 풍부한 녹지·수변 공간, 공항 및 철도 접근성 등 매력적인 정주 여건을 구체적으로 제시할 수 있어야 한다”고 거듭 강조했다.나아가 “해외 주요 도시들은 파격적인 세제 혜택과 연구개발(R＆D) 센터 지원 등 다양한 인센티브를 내걸어 글로벌 기업을 끌어모으고 있다”며, “서울시 역시 조례를 통한 자체 지원 가능성은 물론, 중앙정부와의 긴밀한 협의 사항까지 아우르는 종합적인 기업 유치 패키지를 마련해야 한다”고 덧붙였다.마지막으로 오 의원은 “용산국제업무지구는 단순한 물리적 개발 사업을 넘어 서울의 미래 도시 경쟁력을 좌우할 핵심 프로젝트”라며, “세계적인 성공을 거두는 국제업무지구가 될 수 있도록 서울시가 지금부터 철저하게 준비에 만전을 기해달라”고 당부했다.김지수 리포터