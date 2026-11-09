위성찬 서울시의원 “어린이공원 하부 지하주차장 건립 시, 아이들 보행 안전 최우선으로 엄격한 기준 마련해야”

지하주차장 중복결정 공원 62곳 중 30곳이 어린이공원

차량·보행 동선 분리, 시야 확보 등 공원 안전 통합 지침 마련 당부

이미지 확대

세줄 요약 어린이공원 지하주차장 안전기준 강화 촉구

소규모 공원 중심으로 사고 위험 우려 제기

차량·보행 동선 분리와 시야 확보 요구

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울특별시의회 환경수자원위원회 위성찬 의원(국민의힘·비례)은 지난 6일 정원도시국 행정사무감사에서 지하주차장이 함께 들어선 어린이공원의 안전 대책 강화를 당부했다.서울시 자료에 따르면 지하주차장이 중복결정된 공원 총 62개소 중 48.4%인 30개소가 어린이공원인 것으로 나타났다.위 의원은 “어린이공원은 어린이의 놀이와 휴식, 안전한 보행을 위해 조성된 공간임에도, 주거 밀집 지역 내 작은 공원에 지하주차장이 들어서면서 차량 진출입로와 어린이 출입 동선이 좁은 공간에서 만나거나 맞닿을 가능성이 크다”고 지적했다.도시공원위원회는 지하주차장 부속시설이 지상을 차지하는 비율을 관리하기 위해 공원 면적이 3000㎡ 이상인 경우에 중복결정을 추진하도록 권고하고 있다. 그러나 현재 지하주차장이 중복결정된 어린이공원 30곳 중 22곳이 이 기준에 미달하는 소규모 공원이다.위 의원은 “어린이들은 신체 특성상 갑작스럽게 뛰쳐나가거나 키가 작아 운전자의 사각지대에 가려지기 쉽다”며, “특히 주차장 진출입로와 공원 출입문이 서로 바짝 붙어 있는 소규모 어린이공원의 경우, 단순한 조경 설계만으로는 안전사고 위험을 막기에 뚜렷한 한계가 있다”고 깊은 우려를 표했다.이에 대한 대책으로 ▲차량 이동 동선과 아이들의 보행 동선을 확실하게 분리하는 한편 차량 속도를 낮출 수 있는 저감 시설 설치, ▲운전자의 시야를 가리지 않도록 주변 식재에 대한 체계적인 관리 기준 수립, ▲공원 경계 펜스와 식재를 단순한 조경을 넘어 실질적인 안전 방호 시설로 격상하는 방안 등을 구체적으로 제안했다.끝으로 위 의원은 “어린이공원의 일상적인 관리 주체는 각 자치구에 있지만, 공원 전반을 아우르는 규정과 매뉴얼 측면에서는 서울시가 컨트롤타워 역할을 맡아 통합적인 안전 지침을 조속히 마련해 달라”고 거듭 요청했다.김지수 리포터