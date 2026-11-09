선정환 서울시의원 “AI·디지털교육 확대 맞춰 학교 내부 통신망 개선 중장기 대책 마련해야”

세줄 요약 학교 내부 통신망 노후 실태 점검 요구

AI·디지털교육 확대 맞춘 개선 대책 촉구

스쿨넷과 내부망 사업 구분 필요 지적

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서울특별시의회 교육위원회 선정환 의원(더불어민주당, 종로2)은 6일 열린 서울특별시교육청 행정사무감사에서 교육정책국장을 대상으로 학내 전산망 운영 실태를 점검하고, AI·디지털교육 확대에 맞춰 학교 내부 통신 환경을 개선할 중장기 대책 마련을 강력히 요구했다.선정환 의원은 학교 내부의 노후 통신 케이블과 네트워크 장비 정비·관리 문제를 짚으며, “정기 점검과 장애 처리를 실시하는 것과 노후 장비·배선이 실제로 개선되는 것은 별개의 문제”라고 강조했다. 이어 개선이 필요한 학교 현황을 물었으나 교육정책국장은 구체적인 수치를 제시하지 못하고 재확인하겠다고 답변했다.또한 선 의원은 2027년 3월 개통 목표인 5단계 스쿨넷 서비스와 학교 내부의 노후 유·무선 네트워크 개선 사업은 구분해 살펴야 한다고 지적했다. 디지털 인프라 예산 중 실제 노후 장비·배선 교체 투입 규모와 연차별 계획을 질의하며, 외부 통신망 고도화에 발맞춰 학내에서도 이를 충분히 활용할 환경을 갖춰야 한다고 주문했다.선 의원은 개별 장비 교체에 그치지 않고 전체 학교의 노후화 정도를 파악해 체계적으로 관리할 것을 요구했다. 아울러 최근 3년간 학내망 개선 사업 추진 실적 및 예산 집행 현황 제출과 함께 중장기 계획 마련 시점을 요구했다. 이에 교육정책국장은 연말까지 현황을 파악하고 내년 초까지 종합 계획을 수립하겠다고 답했다.선정환 의원은 “학교별 노후화 정도를 고려해 우선순위를 정하고 교육부 등 관계 기관과 재원 확보 협의에도 적극 나서야 한다”며, 기존 디지털 인프라 사업과 연계한 중장기 계획 수립 및 연차별 소요 예산·재원 확보 방안을 구체화해 보고할 것을 촉구했다.김태이 리포터