임규호 서울시의원 “철근 181톤 누락·기둥 50개 부실에도 감리단 9차례 모두 ‘합격’… 시공·감리 총체적 부실”

이미지 확대 임규호 서울시의원

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서울특별시의회 임규호 의원(더불어민주당, 중랑2)은 지난 6일 열린 서울시 도시기반시설본부 대상 행정사무감사에서 현대건설㈜과 ㈜삼안 감리대표를 증인으로 출석시켜 영동대로 지하공간 복합개발사업의 철근 누락 사태와 부실 감리 체계를 강력히 질타했다.총사업비 1조 7459억원이 투입되는 영동대로 복합개발사업 3공구에서는 지하 5층 기둥 80개의 주철근을 2열이 아닌 1열로 시공해 약 181.7톤의 철근이 누락됐다. 구조검토 결과 기둥 80개 중 50개에서 축하중 부족이 확인됐다. 시공사인 현대건설 측은 도면 인지 실수를 인정했으나, 감리단은 약 70억원의 감리비를 받고도 9차례 검측에서 모두 ‘합격’ 처리를 한 것으로 드러났다. 임 의원은 “대형 건설사의 도면 오해석도 망신스럽지만, 이를 검증해야 할 감리단이 9번이나 합격 도장을 찍은 것은 부실 감리의 명백한 증거”라고 비판했다.이어 임 의원은 검측 서류의 신뢰성에 의문을 제기했다. 2025년 9월 9일 자 검측 관련 서류에 타 사업인 ‘동북선 도시철도 민간투자사업 4공구’가 공사명으로 기재된 사실을 공개하며, “하도급 업체가 작성해 온 서류에 서명만 한 것 아니냐”고 지적했다. 또한 서울시와 국가철도공단 간 보고 과정에서 ‘철근 누락’ 대신 ‘기둥 보강’ 표현을 사용하며 사안을 축소·은폐하려 한 점과, 시공사가 부실을 발견하고도 서울시 보고까지 19일이나 지연된 점을 짚어냈다.임규호 의원은 “철근 누락 자체도 심각하지만 이를 걸러내지 못한 시공·감리·관리 체계가 더 큰 문제”라며 “서울시는 책임 소재를 분명히 하고 다른 공구까지 철저히 검증해 무너진 시민 신뢰를 회복해야 한다”고 강력히 촉구했다.김태이 리포터