이종민 서울시의원 “자정능력 잃은 직장맘지원센터… 통폐합 등 과감한 구조개편 통해 방만 운영 바로잡고 실효성 있는 서비스 제공해야”

서울시의회 제340회 정례회 보건복지위원회 행정사무감사

직장맘지원센터 사업 91% 동일·유사, 권역별 특화사업 실효성 지적

중복행정 통합하되 전문 노무상담·권리구제와 야간·주말·현장상담 강화…공백없는 조직 전환 당부

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세줄 요약 동부권·서남권 직장맘지원센터 중복 운영 지적

특화사업 차별성 부족과 낮은 상담 실적 비판

행정 통합, 노무상담·권리구제 강화 주문

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서울특별시의회 보건복지위원회 이종민 의원(국민의힘·비례)은 제340회 정례회 보건복지위원회 행정사무감사에서 서울시 동부권·서남권 직장맘지원센터의 특화사업 실효성과 중복 운영 문제를 지적하고, 중복되는 행정·관리 기능은 통합하되 전문 노무상담과 권리구제 기능은 강화할 것을 촉구했다.이 의원은 먼저 두 센터의 권역별 특성과 최근 2~3년간 추진한 특화사업을 점검했다. 센터 측은 소규모 사업장 대상 교육·상담, 산업단지 점심시간 교육 등을 소개했지만, 상담 내용에 권역별 차이가 크지 않고 유사한 사업을 수행하고 있다고 답했다. 이에 이 의원은 “권역이 나눠져 있다고 해서 그것만의 특화 사업을 하고 있다고는 생각이 들지 않는다”며 두 센터를 각각 유지해야 할 필요성에 의문을 제기했다.직장인의 상담 접근성 문제도 짚었다. 이 의원은 동부권 센터에 대면상담이 이틀에 한 건꼴에 그치는 상황에서 이용실적이 충분하다고 보기 어렵다고 지적했다.운영 효율성 문제도 제기했다. 두 센터에는 각각 8명씩 총 16명이 근무하고 있으며, 2026년 예산은 합계 12억 6839만원에 달한다. 서울시 조직진단 결과 두 센터의 사업은 91%가 동일·유사하고, 센터장을 제외한 직원 14명 중 행정·기획 인력이 8명, 법률지원 인력이 6명으로 분석됐다. 이 의원은 “시민에게 중요한 것은 센터 간판의 숫자가 아니라 필요한 순간 노무사의 도움을 받아 실제 권리를 지키는 것”이라며, 중복된 행정·관리 조직을 각각 유지해야 할 필요성을 검토해야 한다고 강조했다.반복되는 의회의 지적에도 불구하고 개선 노력이 턱없이 부족하다는 점도 강하게 꼬집었다. 지난 2024년 행정사무감사에서는 권역별 사업의 차별성 부족과 상담 시간 운영 문제가 도마 위에 올랐고, 2025년에는 저조한 대면 상담률과 운영 효율성 문제가 거듭 제기되었음에도, 2026년 현재까지 뚜렷한 쇄신 모습을 찾아보기 어렵다는 지적이다.이 의원은 전날 열린 여성가족실 행정사무감사에서 불거진 민간위탁 동의안 미통과와 예산 미편성에 따른 책임 논란도 짚고 넘어갔다. 이어 “해마다 똑같은 지적이 반복되었음에도 전혀 고치지 않는다면, 집행부 입장에서도 개선 의지가 없는 시설을 언제까지나 방관할 수는 없는 노릇”이라며, 거듭된 질책에도 변화를 거부해 온 센터 측의 무책임한 태도를 직격했다.특히 이번 통폐합 조치를 두고 일각에서 ‘오세훈 시장의 여성 특화 시설 지우기’라며 비판하는 시선에 대해, 이 의원은 “여성 특화 시설을 억지로 없애려는 의도가 아니라, 스스로 자정 작용을 잃어버린 시설들을 과감히 합쳐 본연의 제 역할을 다하게 만들고 시민들에게 한 차원 높은 서비스를 제공하기 위한 불가피한 조치”라고 반박했다.아울러 중복되는 불필요한 행정 및 관리 기능은 군살을 빼듯 통합하되, 일하는 부모들에게 절실한 전문 노무 상담, 권리 구제, 찾아가는 현장 상담 등의 핵심 기능은 오히려 더욱 탄탄하게 강화해야 한다고 주문했다. 또한 민간위탁 동의안이 향후 통과될 경우 현재 진행 중인 사건 처리와 상담 기록의 연속성을 철저히 보장하고 사전 이용자 안내를 면밀히 챙겨, 조직 개편 과정에서 단 한 건의 서비스 공백도 발생하지 않도록 각별히 유의해 달라고 당부했다.끝으로 이 의원은 “일하는 부모들에게 진정으로 필요한 것은 출산과 육아의 고비마다 전문 노무사의 실질적인 도움을 받고 노동권을 든든하게 보호받는 일”이라며, “결국 본질은 센터를 몇 개나 유지하느냐가 아니라 오직 시민들에게 얼마나 더 나은 서비스를 밀착하여 제공하느냐에 달려 있다”고 거듭 강조했다.김지수 리포터