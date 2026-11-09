이준형 서울시의회 기획경제위원장, ‘2026 소상공인의 날’ 기념식 참석

세줄 요약 서울광장서 소상공인의 날 기념식 개최

이준형 위원장 축사로 노고 격려

정책·예산 지원과 현장 소통 약속

이미지 확대 이준형 서울시의회 기획경제위원장 축사

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이준형 서울특별시의회 기획경제위원장(더불어민주당, 강동3)은 6일 오후 서울광장에서 개최된 ‘2026 소상공인의 날’ 기념식에 참석해 축사를 전달했다.법정기념일인 소상공인의 날(11월 5일)을 맞아 열린 이번 기념식은 ‘작은 가게가 만드는 더 나은 일상, 삶의 질 특별시 서울’을 주제로 마련됐으며, 어려운 경영 환경 속에서도 지역경제를 지탱해 온 소상공인들의 노고를 격려하기 위해 개최됐다. 현장에서는 기념식과 함께 소상공인 우수 제품 판매·홍보 부스가 운영되어 시민과 소상공인이 직접 소통하는 장이 펼쳐졌다.이준형 위원장은 축사를 통해 “어려운 경영 환경 속에서도 묵묵히 일터를 지키며 서울 경제의 든든한 버팀목이 되어 주신 소상공인 여러분께 깊이 감사드린다”며 “여러분의 땀과 노력이 정당한 소득으로 이어지고 지속 가능한 성장으로 나아갈 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울이겠다”고 밝혔다.이어 이 위원장은 “서울시의회 기획경제위원회는 소상공인에게 실질적인 도움이 되는 정책과 제도 개선을 추진하고 필요한 예산이 반영될 수 있도록 서울시와 힘을 모으겠다”며 “소상공인이 당당한 경제 주체로 존중받고 희망찬 미래를 열어갈 수 있도록 함께 뛰고 함께 웃겠다”고 강조했다.한편, 이날 행사에는 기획경제위원회 이준형 위원장을 비롯해 박규남, 유주동, 이영숙, 채유미, 허윤정 의원이 함께 참석해 행사장 내 부스를 둘러보며 소상공인들의 애로 사항을 청취하고 소통하는 시간을 가졌다.김태이 리포터