홍은정 서울시의원 “시범운영 과정서 문제점 드러났는데도 그대로 넘겨받아 개관…인사도시유적전시관 인수 절차 무리수 질타”

시설 검수 보고서 없이 인수… 측정 평균 온도 25.31℃로 박물관 전시실 기준(일평균 18~24℃) 넘어

서울 45곳 조사하는 동안 도봉은 올해 쌍문동이 처음, 그것도 도봉구가 먼저 신청

박물관 나들이 3년간 298개 단체 중 도봉 7곳… 필요한 곳에 적극적으로 사업을 알려야

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세줄 요약 인사도시유적전시관 검수 없이 인수·개관 지적

시범운영 온도 문제 확인에도 절차 미흡 비판

도봉구 조사·문화사업 배분의 지역 편중 제기

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서울특별시의회 문화체육관광위원회 홍은정 의원(더불어민주당·도봉4)은 지난 6일 제340회 정례회 서울역사박물관 행정사무감사에서 7월 개관한 인사도시유적전시관이 시설 검수 보고서 없이 인수됐다고 지적했다. 시범운영에서 온도 문제가 드러났는데도 그대로 넘겨받아 문을 열었다는 것이다.인사도시유적전시관은 공평구역 정비사업 중 발굴된 조선시대 유적을 제자리에 보존한 시설로, 출토 금속활자 1700여점 가운데 441점을 전시하고 있다. 박물관은 민간 사업자의 공사가 끝난 뒤 전시관을 넘겨받으면서 시설 검수 보고서를 따로 작성하지 않았다. 인수인계와 시범운영 과정에서 시설 전반을 점검했다는 것이 박물관의 설명이다.그러나 그 시범운영 결과에는 ‘전시관 내부 적정 온도 유지 어려움’이 개선사항으로 적혀 있었다. 홍 의원은 “하물며 개인이 집을 지을 때도 새 건물을 받으면 점검을 한다”며 “시민의 가장 소중한 보물을 보관하고 전시하는 박물관인데, 시범운영에서 문제점이 드러났는데도 그냥 받아 개관했다”고 질타했다.홍 의원은 문을 연 지 1년도 안 돼 하자 보수에 추경 등 예산이 또 들어가는 일은 없어야 한다는 점도 확인했다. 박물관 측은 철저히 관리하겠다고 답했고, 홍 의원은 의회에서도 계속 지켜보겠다고 밝혔다.지역 간 형평성 문제도 날카롭게 파고들었다. 박물관이 서울시 내 여러 자치구를 대상으로 생활문화를 조사하는 동안, 도봉구의 경우 올해 쌍문동이 처음 포함되었으며 이마저도 도봉구가 직접 신청하여 선정된 결과였다. 홍 의원은 단순 평균으로만 계산해 보더라도 도봉구에서는 벌써 2곳 정도는 조사가 이루어졌어야 마땅하다고 지적했다.문화 소외계층의 단체 관람을 뒷받침하는 ‘박물관 나들이’ 지원 사업에서도 지역별 격차가 뚜렷하게 드러났다. 박물관이 제출한 자료에 따르면 최근 3년 동안 선정된 298개 단체 중 도봉구 소속 단체는 단 7곳에 불과해, 25개 자치구 단순 평균치인 약 12곳에도 미치지 못했다. 올해 운영 계획에는 ‘자치구별 참여 균등 배분’이 주요 추진 방향으로 버젓이 명시되어 있는데도 말이다.이에 대해 박물관 측은 연초에 각 기관으로 공문을 보내 신청을 받았고 들어온 요청을 거절한 적은 없다는 입장을 밝히며, 결과적으로 도봉구의 신청 건수 자체가 적었다고 해명했다. 그러자 홍 의원은 “가만히 앉아서 신청하는 곳만 수동적으로 받아주는 식이 아니라, 문화 혜택이 절실한 곳에 사업을 적극적으로 알리고 찾아가야 한다”고 쓴소리를 던졌다. 도봉구는 서울에서 인구 고령화가 가장 심각한 자치구 중 하나인 만큼, 어르신과 장애인 같은 교통·문화 약자들이 더 많은 혜택을 누리도록 세심하게 배려해야 한다는 취지다.끝으로 홍 의원은 “박물관은 문화적·역사적으로 가치 있고 소중한 자산을 보관하는 곳인 만큼 시설 관리와 운영 전반을 철저히 점검하지 않을 수 없다”며, “특정 지역에 치우치지 않고 자치구별 균등 배분을 이뤄내어 더 많은 시민들이 소외됨 없이 고르게 문화 혜택을 누릴 수 있도록 사업을 전면적으로 재정비해 달라”고 거듭 당부했다.김지수 리포터