양평호 서울시의원 “천호공원 시설 개선·공사관리 점검…공원 내 작업 차량 안전관리 체계 강화해야”

천호공원 바닥분수 공사 지연·설계변경 경위 점검…소장, 관련 내역 별도 보고키로

어르신 쉼터·차양·배수시설 개선 및 2027년 상반기 조치 요청

서울대공원 식물원 도색·노후카트 관리, 공원 작업차량 면허 확인·안전관리 강화 요구

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세줄 요약 천호공원 정비사업 지연·설계변경 경위 점검

노후 쉼터·벤치·운동기구 개선과 예산 검토

서울대공원·어린이대공원 안전관리 강화 촉구

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서울특별시의회 환경수자원위원회 양평호 의원(더불어민주당·강동4)은 지난 6일 제340회 정례회 정원도시국 및 서울대공원 행정사무감사에서 천호공원 정비사업의 공사 지연과 설계변경 경위를 점검하고, 노후 편의시설 개선과 공원 내 작업차량 안전관리 강화를 촉구했다. 서울대공원 식물원 시설 유지관리와 노후 전동카트 교체 문제도 확인했다.양 의원은 바닥분수 조성사업의 당초 총사업비는 7억 5000만원으로, 설계비 4500만원과 공사비 7억 500만원이다. 양 의원은 공사에 약 90일이 소요된 이유를 묻고, 설계변경 등으로 약 4500만원이 추가된 것으로 파악했다며 관련 내역의 확인을 요구했다.이에 동부공원여가센터소장은 기존 지하 기계실 등 구조물 철거와 폐기물 반출 여건으로 시간이 소요됐다는 당시 담당자의 설명을 전했다. 양 의원은 자신의 현장 관찰과 차이가 있다며 설명의 타당성을 재차 물었고, 소장은 설계변경 여부와 관련 내역을 확인해 별도로 보고하겠다고 답했다.이에 양 의원은 공사 중 가림막 등 안전시설을 꼼꼼히 관리하고, 수의계약에서도 적정한 업체 선정과 공사 관리·감독이 이뤄져야 한다고 강조했다. 천호공원 파고라의 여름철 고온과 포장면의 수평 문제 등 이용 불편을 해소하고, 현장 여건에 맞게 시설을 설계·시공할 것도 주문했다.정원도시국장을 상대로 이어진 질의에서는 천호공원 내 어르신 쉼터와 벤치, 각종 운동기구 등 노후된 편의시설을 조속히 정비해야 한다고 목소리를 높였다. 양 의원은 현장 소장과의 심도 있는 논의 결과를 바탕으로 쉼터 및 벤치 정비에 대략 3억원가량의 예산이 소요될 것으로 보인다는 의견을 전달하고, 오는 2027년 상반기 중으로 신속한 조치를 취해 달라고 요청했다. 이에 국장은 해당 현안을 세심하게 챙겨보겠다고 답변했다.구체적인 개선 방안으로는 낡은 파고라 전체를 통째로 뜯어고치기보다는 단열 성능이 뛰어난 지붕재로 효율적으로 교체하고, 빗물이 스며들거나 튀는 현상을 막을 수 있도록 배수 시설을 말끔히 정비하는 대안을 제시했다. 아울러 설치 높이가 낮아 무더운 여름철에 이용하기 불편했던 일부 운동 시설의 구조 개선도 함께 요청하며, 인근 주민들이 언제든 찾아와 편안하게 휴식을 취하고 운동할 수 있는 쾌적한 환경을 조성해 달라고 당부했다.서울대공원과 관련해서는 전날 실시된 현장 감사에서 직접 눈으로 확인했던 식물원 철골 구조물의 도장 박리 및 녹 발생 심각성을 조목조목 지적했다. 양 의원은 어린아이들을 비롯해 수많은 방문객들이 즐겨 찾는 다중이용시설인 만큼, 안전성과 미관을 모두 고려하여 철저한 유지·보수에 나설 것을 강력히 요구했다. 이에 서울대공원장은 빠듯한 예산상의 제약을 설명하면서도, 조속한 도색 작업을 통해 해당 철골 구조물을 더욱 오랫동안 안전하게 사용할 수 있도록 최선을 다하겠다고 덧붙였다.또한, 어린이대공원 구내에서 일어났던 작업 차량과 일반 방문객 간의 아찔한 접촉 사고 사례도 엄정하게 짚고 넘어갔다. 지난 2025년 8월에 발생한 어린이 관련 사고와 11월에 일어난 시민 충돌 사고의 구체적인 경위를 따져 묻고, 어린아이들의 발길이 끊이지 않는 공원 내에서는 차량 운행 및 안전 관리를 대폭 강화해야 한다고 질타했다.이에 대해 어린이대공원장은 지난 11월에 발생한 사고는 청소용 전기 라보 트럭이 유턴을 하는 과정에서 시야 사각지대에 있던 시민과 부딪혀 결국 보험금 4800만원이 지급되었던 안타까운 사안이었다고 설명했다.그러자 양 의원은 최초 채용 시점뿐만 아니라 실제 근무가 이루어지는 과정 중에도 운전면허 소지 여부를 주기적으로 확인하는 등 작업 차량에 대한 입체적이고 철저한 안전 관리를 주문했다. 이에 김영환 정원도시국장은 오직 면허 소지자만 차량을 운행한다는 원칙을 철저히 지키고, 실효성 있는 안전 교육과 매뉴얼 숙지를 통해 유사 사고 예방에 만전을 기하겠다고 답변했다. 끝으로 양 의원은 사소한 위험 요인이라도 안일하게 방치하면 자칫 대형 참사로 이어질 수 있다고 경고하며, 철저한 예방 위주의 안전 관리를 거듭 당부했다.김지수 리포터