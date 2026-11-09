주수현 서울시의원 “서울마음편의점 이용 70% 어르신 편중… 성과관리 및 연령별 접근성 개선해야”

세줄 요약 서울마음편의점 운영 성과는 긍정 평가

이용자 70% 어르신 편중, 청년 4.5% 지적

성과지표·연계기준·인력배치 개선 주문

이미지 확대 주수현 서울시의원

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서울특별시의회 보건복지위원회 주수현 부위원장(국민의힘, 비례대표)은 9일 서울시 복지실을 대상으로 한 행정사무감사에서 서울마음편의점의 운영 실태를 점검하고, ‘외로움 없는 서울 2.0’ 추진에 앞서 보완점과 정책 개선 방향을 제시했다.주 부위원장은 서울시가 2024년 전국 최초로 외로움·고립은둔 대응 종합계획을 수립하고 2026년 9월 기준 19개소(연말 24개소 목표)의 서울마음편의점을 운영하는 등 선도적 조기 선별·예방 정책을 추진한 성과를 높이 평가했다. 다만 현행 운영 방식의 개선 필요성을 짚었다.우선 성과지표가 누적 방문 횟수에 치중된 점을 지적하며, 이용 전후 외로움의 변화와 방문 횟수에 따른 개선 효과를 정밀 분석할 성과관리 체계 마련을 주문했다. 또한 19개소 중 17개소가 종합사회복지관에 설치돼 이용자의 70%가 어르신인 반면 청년 비중은 4.5%에 불과한 실정을 제시하며, 청년·중장년을 위한 입지 선정과 일요일·저녁 시간대 운영 확대, 연령별 프로그램 개발을 제안했다.지점별 서비스 연계 실적의 격차도 도마 위에 올랐다. 이용자 100명당 고위험군 서비스 연계 건수가 98.4건에 달하는 곳이 있는 반면 연계 실적이 전무한 지점도 있어, 담당자 역량에 좌우되지 않는 표준화된 연계 기준 마련과 교육 강화를 요구했다. 아울러 마음을 열도록 돕는 핵심 자원인 ‘고립경험당사자 치유활동가’가 19개소 중 8개소에 배치되지 않은 점을 지적하며 인력 양성 및 배치 확대를 당부했다.주수현 부위원장은 “외로움은 도시가 함께 해결해야 할 사회적 과제”라며 “서울마음편의점이 단순 휴식 공간을 넘어 시민의 사회적 관계 회복을 돕는 공간으로 진화해 서울이 외로움 대응의 모범 도시로 자리매김하길 기대한다”고 강조했다.김태이 리포터