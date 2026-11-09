이의안 서울시의원 “서울대공원 주차장 대형 콘서트 대관, 민간기업 배만 부르고 부작용 방치”

세줄 요약 서울대공원 주차장 대형 콘서트 대관 문제 제기

부지 사용료 민간 귀속과 공공성 훼손 지적

불법 노점·소음·안전 관리 부실 대책 촉구

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서울특별시의회 환경수자원위원회 이의안 의원(더불어민주당, 동대문3)은 제340회 정례회 서울대공원 대상 행정사무감사에서 대공원 주차장 부지 내 민간 대형 콘서트 대관 과정의 문제점과 불법 노점상 난립, 소음·안전 관리 부실 문제를 강력히 지적하고 대책 마련을 촉구했다.이의안 의원에 따르면 서울대공원은 최근 3년간 주차장 부지를 대형 공연장으로 대여해 왔으며, 올해 발생한 부지 사용료 1억 7000만원은 서울시나 서울대공원이 아닌 주차장 위탁 운영 사업자인 카카오 모빌리티 측으로 귀속된 것으로 확인됐다. 이 의원은 “서울시 소유 공공 자산에서 대형 공연이 열리며 수익은 민간 기업이 챙기고, 서울대공원은 협의 절차만 이행하며 각종 부작용을 방치하고 있다”고 질타했다.이어 공연 당일 현장 사진을 제시하며 허가 조건을 위반한 무단 광고물 설치, 불법 굿즈 판매상 및 주류 판매 포장마차 등 노점상 대거 입점을 고발했다. 아울러 야간 콘서트 시 발생하는 극심한 소음과 폭죽 행사가 대공원 내 야생동물에게 미치는 영향에 대해서도 사전 검토와 안전 조치가 미흡했음을 꼬집었다.이에 서울대공원장은 잠실종합운동장 공사 여파로 장소를 찾던 기획사와 협의해 일부를 이용하게 된 것이라 해명하며, 관계 기관 합동 순찰에도 현실적 단속에 어려움이 있었다고 밝혔다.이의안 의원은 “공원 부지 내 민간 기업의 수익 사업으로 시민과 지역 주민이 소음·교통 불편 및 불법 노점 난립 피해를 보고 있다”며 “위탁 허가 조건에 부합하지 않는 부지 사용 조항을 전면 재검토하고 구체적인 관리·단속 가이드라인을 마련해 의회에 보고하라”고 강력히 주문했다.김태이 리포터