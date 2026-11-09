이소라 서울시의원 “미래공간기획관 소관 위원회 유명무실… 이문 차량기지 개발은 적극 나서야”

세줄 요약 미래공간기획관 소관 위원회 운영 실적 저조 지적

특정 위원 참석 편중 문제와 개선 필요성 제기

이문 차량기지 복합개발 서울시 주도 협의 촉구

이미지 확대 이소라 서울시의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울특별시의회 주택공간위원회 이소라 의원(더불어민주당, 성북4)은 6일 열린 제340회 정례회 주택공간위원회 미래공간기획관 소관 행정사무감사에서 소관 위원회의 저조한 개최 실적과 위원 참여 편중 문제를 지적하고, 이문 차량기지 복합개발사업의 실질적 추진을 위한 서울시의 적극적인 관계기관 협의를 촉구했다.이소라 의원에 따르면 미래공간기획관 소관 18개 위원회 중 노들 글로벌 예술섬 정책자문단, 정릉 공영차고지 복합개발 자문단 등 주요 사업 관련 위원회가 수년간 한 차례도 열리지 않는 등 운영 실적이 매우 저조했다. 아울러 건축정책위원회는 특정 위원 5명이 20회 이상 참석한 반면, 공공건축심의위원회는 위원 47명 중 23명이 2026년 회의에 한 번도 참석하지 않는 등 특정 위원 편중 현상이 심각한 것으로 드러났다.이 의원은 “지역 숙원사업일수록 자문단을 지속 운용해 완성도를 높여야 하며, 특정 위원 편중은 위원회 취지를 퇴색시킨다”고 질타했다. 이에 안대희 미래공간기획관은 저조한 위원의 다음 회기 제외 등 전반적인 개선 방안을 마련하겠다고 답했다.이어 이 의원은 2025년 10월 기본구상 수립 이후 후속 사업이 정체된 ‘이문 차량기지 복합개발사업’을 정조준했다. 부지 소유주인 국가철도공단, 코레일, 국토부 등과의 협력이 필수적인 만큼 서울시가 먼저 협의체 구성을 제안하며 주도적으로 나서야 한다고 강조했다.이소라 의원은 “지역 주민들에게 필요한 사업이 부지 소유나 행정 소관 문제로 지연되어선 안 된다”며 “어렵다는 이유로 사업 추진을 멈추기보다 관계기관과 협력해 실질적인 사업 진전을 이끌어내라”고 강력히 주문했다.김태이 리포터