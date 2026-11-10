이의안 서울시의원, 무장애숲길 데크 안전기준 마련 촉구… “부실 관리로 인한 사고 막아야”

4년간 446억 투입된 21.43km 데크길, 난간 붕괴·데크 무너짐 등 안전사고 잇따라

“임시방편식 보험 처리 지양하고 데크길 설치 및 관리 지침 세분화해야”

이미지 확대 질의하는 이의안 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 무장애숲길 데크 안전기준 미비 지적

446억 투입에도 사고·민원 반복

설치·관리 지침 마련 촉구

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서울시의회 환경수자원위원회 이의안 의원(더불어민주당, 동대문구3)은 제340회 정례회 정원도시국 대상 행정사무감사에서 서울시 내 무장애숲길 데크 시설의 안전기준 미비와 부실한 관리 실태를 강하게 비판하며, 구체적인 설치·관리 지침 마련을 촉구했다.이 의원에 따르면 서울시는 지난 2022년 이후 약 446억 원을 들여 40개 공원에 총 21.43km에 달하는 무장애숲길 데크를 조성했다. 하지만 사업 확충에도 불구하고 목재 두께와 수종, 방부 처리 기준, 기초 구조물 등에 대한 구체적인 설치·안전 규격이 미비해 관련 민원과 사고가 끊이지 않는 실정이다.실제로 관련 현황 자료를 보면 안산자락길의 집중호우에 따른 기초 붕괴, 북한산자락길 난간 파손으로 인한 낙상, 수락산 무장애숲길 데크 꺼짐으로 인한 빠짐 사고 등이 현장에서 끊임없이 반복되고 있다.또한 배봉산 둘레길 등 일부 구간에서는 목재 부식으로 인한 버섯 자생 및 파손 사례가 확인되는 등 시민 안전을 위협하는 요소가 다수 적발됐다.이의안 의원은 “누구나 공원을 편리하게 이용할 수 있도록 데크길을 조성하는 취지에는 적극 찬성한다”라면서도 “수백억원의 예산이 투입된 시설물이 단순 보험 처리나 임시방편식 보수로 방치되어서는 안 된다”고 지적했다.이어 “향후 노후화가 진행됨에 따라 안전사고가 더 빈번해질 수 있는 만큼, 데크 목재의 내구연한 관리, 주기적 점검, 신속한 교체 기준 등을 포함한 세밀한 지침 체계가 선행되어야 한다”라고 강조했다.류정임 리포터