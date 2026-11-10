윤선희 서울시의원 “1004개 만든 우비키트, 3개 팔았다” … 서울역사박물관 굿즈 사업 ‘총체적 부실’ 질타

3년간 굿즈 개발에 5억 5000만원 투입… 판매액은 2억 500만원, 개발비의 37% 그쳐

1004개 제작한 우비키트, 3개 판매로 총매출 7만 5000원 그쳐

“굿즈 사업인지 공익사업인지 분간 안 돼… 사업 전반 전면 개혁해야”

이미지 확대 윤선희 부위원장이 지난 6일 행정사무감사에서 ‘단 3개 판매된 우비키트’ 등 굿즈 사업의 총체적 부실을 추궁하고 있다. (사진=서울시의회 영상회의록)

세줄 요약 서울역사박물관 굿즈 사업, 3년간 5억5000만원 투입

판매액 2억500만원 그쳐, 예산 낭비 논란 확산

우비키트 1004개 제작, 판매 3개로 실패 사례 지목

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서울시의회 문화체육관광위원회 윤선희 부위원장(더불어민주당·종로1)은 지난 6일 열린 서울역사박물관 행정사무감사에서 최근 3년간 굿즈 개발에만 5억 5000만원을 쏟아붓고도 판매액은 2억 500만원에 그쳤다며 박물관 굿즈 사업의 총체적 부실을 집중 추궁했다.윤 부위원장은 “개발비의 반도 매출로 못 건진 상황”이라며 “시민의 혈세 3억 4000만원 이상이 허공으로 날아간 셈이고, 전형적인 예산 낭비 사례”라고 질타했다.특히 윤 부위원장은 지난해 진행한 특별전 ‘미증유의 대홍수: 1925 을축년’에 맞춰 제작한 ‘우비키트’를 대표적인 실패 사례로 지목했다. 파우치와 다회용 우비를 한 세트로 묶은 이 상품은 1,004개가 제작됐지만, 지금까지 팔린 것은 단 3개였다.박물관 측이 전체 제작 물량 가운데 비매용을 제외하고 판매용 비중을 60%로 잡더라도 실제 판매용 수량은 602개에 달하며, 이를 기준으로 한 판매 소진율은 고작 0.5% 수준에 머문다고 꼬집었다.가격 책정 방식 역시 심각한 도마 위에 올랐다. 제작 원가가 2만 4540원인 우비키트를 2만 5000원에 내놓으면서 개당 마진이 고작 460원에 그쳤는데, 이는 박물관이 평소 내세우던 20% 마진 기준의 10분의 1에도 미치지 못하는 수치다.이로 인해 박물관은 2500만원어치에 달하는 상품을 만들고도 매출은 겨우 7만 5000원을 거두는 데 그쳤으며, 수익을 내야 할 사업에서 개당 460원만 남기려고 물량을 대량 제작한 것은 사실상 무상 배포나 다름없어 세금을 낭비하는 공익사업인지 분간하기 어렵다는 질타가 이어졌다.국립박물관의 문화상품 브랜드인 뮷즈가 2021년 66억원에서 최근 413억원으로 매출이 급증하며 청년층과 외국인들의 발길을 박물관으로 끌어모으고 있는 모범 사례와는 너무나 대조적인 모습이라고 덧붙였다.윤 부위원장은 “역사박물관의 공무원들이 굿즈 전문가는 아니지 않느냐”며 “박물관이 수익성 위험을 부담하며 직접 제작하기보다, 정기 공모전 등으로 민간 디자이너들이 아이디어를 제공하고 상품 기획을 할 수 있도록 제작·유통을 지원하는 플랫폼 방식으로 전환해야 한다”고 강조했다. 이에 박물관 측은 내년도에 공모제를 포함해 활용성과 대표성 있는 상품을 개발하겠다고 답했다.마지막으로 윤선희 부위원장은 “굿즈 사업이 원래 목적을 달성하려면 사고 싶게 만드는 디자인, 적정한 가격, 타깃층에 맞는 정확한 수요 예측이 필수”라며 “시민 세금으로 만든 굿즈가 창고에 쌓이는 일이 없도록 사업 전반을 전면 개혁해야 한다. 내년도 예산 심사에서 어떤 계획을 가져오는지 꼼꼼히 따져 보겠다”고 거듭 촉구했다.류정임 리포터