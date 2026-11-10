최두호 서울시의원 “563억원 연천 반려동물 테마파크·추모관, 실제 수요부터 검증해야”

세줄 요약 연천 반려동물 테마파크·추모관 수요 재검증 요구

563억원 사업비 대비 운영수지 산정 방식 지적

이동성·접근성·계절성 반영한 재추계 주문

이미지 확대 질의하는 최두호 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 환경수자원위원회 최두호 의원(더불어민주당, 광진2)은 지난 6일 제340회 정례회 정원도시국·서울대공원 행정사무감사에서 연천 반려동물 테마파크와 추모관의 수요 추계와 운영수지 재검토를 요구했다.최 의원은 총사업비 563억원이 소요되는 두 시설의 정확한 운영수지를 산정하기 위해서는 면밀한 이용 수요 검증이 선행되어야 한다고 목소리를 높였다. 현재 예상되는 수지는 테마파크의 경우 연간 13만 명 방문 시 1억 9000만원 적자, 추모관은 연간 4380건 이용 시 2억 9000만원 흑자 규모다.이어 최 의원은 추모관의 수요 예측이 화장로 3기의 최대 처리량에 80% 가동률을 단순 대입한 결과라고 꼬집었다. 아울러 테마파크 역시 시민 설문 당시 연천 입지만 소개되었을 뿐 막대한 사업비 안내가 누락되었음을 지적했다. 이에 향후 이동 시간, 대중교통 접근성, 계절별 변동성 및 재방문율을 종합적으로 반영해 수요를 재검증하고, 예상치에 미치지 못할 경우 재정 부담을 줄이기 위한 사업 규모 조정까지 검토할 것을 주문했다.서울시 측은 미군 공여구역 관련 계획 변경과 송전탑 이설 지연 여파로 사업 추진이 지연되었다고 해명했다. 그러면서 두 시설의 연계 운영을 통해 적자 폭을 최소화하고, 구체적인 수요 추계 자료를 성실히 제출하겠다는 입장을 밝혔다.계속된 정원도시국 행정사무감사에서 최 의원은 중부공원여가센터 공용차량의 부실한 유류비 집행 실태도 도마 위에 올렸다. 동일 차종임에도 불구하고 938km를 운행한 차량의 유류비가 약 125만원에 달한 반면, 더 긴 1176km를 주행한 다른 차량은 약 59만원에 그쳐 2배 이상의 격차를 보였다. 특히 최근 4년간 연평균 유류비가 2000만원을 상회한 만큼, 운행일지와 주유 내역을 철저히 대조해 미흡한 점이 발견될 경우 전수조사에 착수하겠다고 경고했다.서울시는 차량별 유류비 차이와 기록 오류 여부를 확인해 자료를 제출하고, 운행일지 작성 실태도 점검하겠다고 답했다.이어 서울대공원 감사에서는 폭설로 무너진 큰물새장의 복구 일정과 임시 조류장의 사육환경을 살폈다. 약 108억원 규모의 새 방사장 사업이 차질 없이 이어지도록 설계와 일정을 후임자에게 충실히 인계하고, 관람객이 방사장 안을 걸으며 관람하는 방식도 반영해 달라고 당부했다.최 의원은 서울대공원의 에너지 설비 운영도 점검했다. 6억 6000만원을 들인 지열 냉난방설비가 가동을 멈춰 철거를 앞둔 점을 짚었다. 또 기존 재생에너지 설비의 운영 실적을 점검하고 서울대공원 자체 탄소중립 계획을 마련해 달라고 했다.서울시는 사육사들이 임시 조류장의 개체를 면밀히 관찰하고 있다고 설명했다. 또 기후환경본부와 서울에너지공사가 협업해 서울대공원 주차장에 태양광 설비 도입을 추진할 예정이라고 밝혔다.끝으로 최두호 의원은 연천 사업의 수요 추계 자료를 바탕으로 실제 이용 가능성과 운영에 따른 재정 부담을 면밀히 살펴야 한다고 강조했다.류정임 리포터