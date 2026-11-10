이재식 서울시의원 “전기 마을버스 지역 안배·시내버스 무정차 대책 서둘러야”

서울시 전기 마을버스 500여 대 운행 중 양천·용산만 ‘0대’… 자치구 간 형평성 제고 당부

120 다산콜센터 시내버스 불편 민원 꾸준히 증가… 정류소 정차 기준 조례 재검토 요청

소송비용 환수, 수의계약, 설계변경, 민간위탁 정산 등 교통실 4대 관리 분야 3년 치 철저 점검 주문

이미지 확대 제340회 정례회 교통위원회 행정사무감사서 서울시 교통실을 상대로 질의하는 이재식 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 전기 마을버스 지역 편중 해소 요구

양천·용산 도입 실적 부재 지적

충전 인프라 확충과 안배 주문

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서울시의회 이재식 의원(국민의힘, 양천구 제1선거구)은 2026년도 교통위원회 행정사무감사에서 전기 마을버스 보급의 지역 간 형평성을 점검하고, 매년 증가하는 시내버스 무정차 통과 민원 대책과 함께 교통실 소관 예산·행정 집행의 투명성 강화를 당부했다.의원은 현재 서울시 관내에 약 500대의 전기 마을버스가 운행 중인 가운데, 양천구와 용산구에는 도입 실적이 없다는 점을 짚었다.서울시 버스정책과장은 대·폐차 차량 연한인 11년 도래 여부와 운수사 수요에 맞춰 보조금을 순차 배정하는 과정에서 발생한 차이라고 설명했다. 이에 이 의원은 도입 연한 기준도 중요하지만 지역 간 이동 편의 형평성도 함께 고려되어야 한다고 지적하며, 양천 공영차고지를 비롯한 충전 인프라를 확충해 충전 동선 문제로 인한 불필요한 시간과 예산 소모를 줄여달라고 주문했다.이 의원은 120 다산콜센터를 통해 접수된 시내버스 불편 민원이 2020년 3,984건에서 2026년 1~9월 4378건으로 꾸준히 증가하고 있다는 지표를 제시했다. 아울러 2020년 5월 조례 개정으로 정류소 정차 기준이 표지판 등으로부터 기존 10m 이내에서 20m 이내로 완화된 점을 언급하며, 정류소에서 멀찍이 정차한 뒤 이동할 경우 승객이 승차 기회를 놓쳐 무정차로 오인하기 쉽다고 진단했다.이재식 의원은 “시민들이 일상에서 체감하는 대중교통 불편을 세심하게 살피고, 서울시 행정이 원칙에 맞게 투명하게 운영되도록 지속적으로 살피겠다”고 밝혔다.류정임 리포터