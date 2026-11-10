노연수 서울시의원 “시민 찾는 선유도공원이 ‘화약 작업장’인가… 화약통 옆엔 널린 담배꽁초”

불꽃축제 화약 가공·방치에 나뒹구는 소화기와 흡연흔적… 무방비 노출된 시민 안전

노 의원, 안전 검증 없는 장소 대여… 서울시 부서 간 ‘책임 떠넘기기’ 급급 질타

이미지 확대 질의하는 노연수 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 선유도공원 화약 작업장 운영 논란

담배꽁초·소화기 방치 등 안전 부실

통합 안전관리 계획 마련 촉구

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서울세계불꽃축제를 위한 화약 조립·해체 작업이 시민들이 이용하는 선유도공원에서 이뤄지며 고위험 화약류 방치, 금연구역 내 흡연, 소화기 관리 부실 등 서울시 공원 안전관리가 총체적 난국에 빠진 것으로 드러났다.서울시의회 환경수자원위원회 소속 노연수 의원(더불어민주당, 노원4)은 제340회 정례회 정원도시국 행정사무감사에서 선유도공원 내 불꽃축제 화약 작업장이 지닌 심각한 안전관리 실태를 강도 높게 질타했다. 이번 화약 작업장은 문화예술과의 요청에 따라 서부공원여가센터가 공원 부지와 진출입로 사용을 협의·승인한 것으로 확인됐다.그러나 선착장 관할인 미래한강본부와의 이원화된 관리 구조 속에서 단순 자재 적재를 넘어 발사용 장치 조립·해체 및 화약 결합 등 고위험 화약류 취급 작업이 수 주 동안 공원 한복판에서 무방비하게 진행됐다.특히 노 의원의 지적에 따르면 화약과 위험물 용기 보관장소 바로 앞에 금연 표지판이 있음에도 무수한 담배꽁초가 방치되어 있었고, 진화용 소화기마저 바닥에 나뒹굴고 있어 화재 발생 시 즉각 대응이 불가능한 상태였다. 게다가 공식적인 철거 및 청소 기한이 지난 후에도 폐기물이 장기간 방치되어 시민들의 안전을 직접적으로 위협했다.노 의원은 “총포화약법상 법적 지위도 불분명한 화약 작업장에서 관할 경찰서 허가 여부조차 확인하지 않고 부서 간 책임을 떠넘기며, 공원 내 화재 등 안전관리계획 없이 장소 사용을 허가한 것은 매우 무모한 행정”이라며 “가족 단위의 시민들도 찾는 공원 일대인 만큼, 화재나 폭발 사고 시 돌이킬 수 없는 피해가 발생할 수 있다”고 강력히 지적했다.정원도시국장은 “화약 및 위험물 관리와 관련해 안전관리 계획을 철저히 확인하고 미래한강본부 등 관계 부서와 협의해 다시는 이러한 일이 발생하지 않도록 적극 관리하겠다”고 답변했다.노연수 의원은 “여러 부서가 얽혀 있어 책임 소재가 불분명해질수록 ‘중복 확인’을 거쳐 안전을 과하다 싶을 정도로 챙겨야 한다”라며 “서울시는 향후 유사 행사 진행 시 전 사전·사후 과정을 포함한 실질적이고 강화된 통합 안전관리 계획을 반드시 수립해야 할 것”이라고 당부했다.류정임 리포터