오금란 서울시의원 “서울역사박물관, 이제는 세계인이 찾는 관광 명소로 만들어야”

서울역사박물관 연간 200만명 이상 방문에도 외국인 관람객 10만명 내외로 여전히 저조

“서울관광재단과 협업 강화해 역사문화 관광코스 개발 및 해외 홍보 확대 필요”

이미지 확대 질의하는 오금란 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 외국인 비중 5%대, 유치 전략 부족 지적

백인제가옥 성공 사례, 분관별 차별화 필요

서울관광재단 협업, 관광코스 개발 주문

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서울시의회 문화체육관광위원회 오금란 의원(더불어민주당, 노원2)은 지난 6일 제340회 정례회 서울역사박물관 행정사무감사에서 서울역사박물관의 외국인 관광객 유치 노력과 서울관광재단과의 협업을 통한 서울관광 활성화 대책 마련을 주문했다.오 의원은 “최근 국립중앙박물관이 전시와 문화상품 등을 통해 외국인 관광객의 높은 관심을 받고 있는 것과 달리 서울역사박물관은 외국인 관광객 유치를 위한 적극적인 노력이 부족하다”며 “이제는 서울의 역사박물관도 외국인이 일부러 찾아오는 관광 명소로 발전시켜야 한다”고 강조했다.오 의원은 이번 행정사무감사에서 서울역사박물관의 연간 관람객이 지난해 200만명을 돌파한 데 이어 올해도 220만명에서 230만명에 이를 것으로 예상되는 반면, 외국인 관람객 비중은 5퍼센트 안팎으로 여전히 저조한 수준에 머물러 있다고 짚었다.이어 서울역사박물관 본관과 14개 분관의 전체 관람객 점유율은 각각 45%와 55%로 분관의 비중이 결코 작지 않지만, 분관별 외국인 관람객 유치 실적은 큰 편차를 보이고 있다고 설명했다. 대표적인 성공 사례로 꼽힌 백인제가옥은 전통 한옥의 역사적 가치를 살린 내부 관람과 외국어 해설 서비스를 제공하면서 외국인 관람객 비율이 33%에 달하는 것으로 나타났다.반면 딜쿠샤와 경교장 같은 다른 분관들은 풍부한 역사적 가치와 관광 자원으로서의 잠재력에도 불구하고, 외국인 관광객을 끌어들이기 위한 차별화된 프로그램과 홍보 전략이 미흡하다고 지적했다.오 의원은 “서울역사박물관이 분관을 지정한 것은 단순히 건물을 보존하고 관리하기 위해서만은 아닐 것”이라며 “각 시설이 가진 특별한 역사적 의미를 시민과 관광객에게 전달하고, 서울을 대표하는 역사문화 관광자원으로 활용해야 한다”고 말했다.이와 함께 서울관광재단이 운영하는 관광패스 상품인 ‘디스커버서울패스(Discover Seoul Pass)’를 언급하며, 서울역사박물관의 다양한 분관들이 관광상품과 충분히 연계될 수 있도록 두 기관의 협업을 요청했다.마지막으로 오금란 의원은 “그동안 서울역사박물관의 운영이 내국인 중심의 전시와 서비스에 머물렀다면, 이제는 세계인이 찾아가고 싶어 하는 서울 역사문화 관광코스 개발과 홍보에도 적극적으로 나서야 한다”고 강조했다.류정임 리포터