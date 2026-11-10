김호진 서울시의회 교육위원장, 시민참여형 책 축제‘제14회 온 가족 책잔치’ 참석

“독서서울 넘어 독서국가로 발전하도록 노력할 것”

김 위원장, 정독도서관 ‘제14회 온 가족 책잔치’ 참석해 가족독서문화 확산과 독서교육의 중요성 강조

“도서관과 평생학습관은 누구나 책을 만나고 새로운 꿈과 생각을 키워갈 수 있는 소중한 공간”

이미지 확대 축사중인 김호진 교육위원장. 서울시의회 제공

이미지 확대 기념촬영하는 김호진 교육위원장. 서울시의회 제공

이미지 확대 기념촬영하는 김호진 교육위원장. 서울시의회 제공

이미지 확대 정근식 교육감과 인사중인 김호진 교육위원장. 서울시의회 제공

세줄 요약 정독도서관서 온 가족 책잔치 개최, 축하 참석

서울시교육청 23개관 공동 주관, 독서문화 확산

책나눔장터·체험행사로 가족 참여와 소통 강화

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서울시의회 교육위원회 김호진 위원장(더불어민주당, 서대문2)은 지난 7일 서울 종로구 정독도서관에서 열린 ‘제14회 온 가족 책잔치’에 참석해 행사 개최를 축하하고, 가족과 시민이 함께하는 독서문화의 중요성을 강조했다.이날 행사에는 정근식 서울시교육감을 비롯해 교육위원회 양송이 부위원장과 김정우·선정환·윤유진 서울시의원 등이 자리를 함께해 시민들과 독서의 즐거움을 나누며 문화 확산의 뜻깊은 의미를 더했.올해로 13년째를 맞이한 이번 행사는 서울시교육청 소속 도서관 및 평생학습관 23개관이 공동으로 주관하며, 학생과 학부모, 일반 시민이 책을 매개로 소통하고 독서의 묘미를 누리는 참여형 축제로 2013년부터 매년 가을마다 꾸준히 개최되어 오고 있다. 이번 행사는 ‘독서 서울 향해, 온 가족 출발!’이라는 슬로건을 내걸고 가정 내 독서 활동을 활성화하는 동시에 지역사회 전반에 책 읽는 문화를 폭넓게 확산하기 위해 마련됐다.행사장 내에는 ▲명예의 광장 ▲별난 도서관 ▲상상 제작소 ▲책나눔장터 ▲뒤죽박죽 놀이터 등 총 7개의 다채로운 구역이 조성되었으며, 책갈피 및 키링 만들기, 전자책 체험, 북큐레이션 전시, 블록 놀이, 이야기 속 주인공 체험 등 세대를 아우르는 풍성한 독서문화 프로그램들이 진행됐다.특히 ‘책나눔장터’에서는 서울시교육청 도서관·평생학습관의 제적·폐기도서 중 활용 가능한 책을 시민들과 나누며 책의 재활용과 자원 순환의 가치를 전했다. 또한 모범 독서가족인 ‘책 읽는 온 가족’ 100가족에 인증서를 수여하고 독서 골든벨을 진행하는 등 가족 독서문화 확산의 의미를 더했다.김호진 위원장은 축사를 통해 “책을 읽는다는 것은 새로운 세계를 만나고, 다른 사람을 이해하며, 세상을 바라보는 눈을 넓혀가는 과정”이라며 독서의 중요성을 강조했다.이어 “도서관과 평생학습관은 누구나 자유롭게 책을 만나고 배움을 통해 새로운 꿈과 생각을 키워갈 수 있는 우리 사회의 소중한 공간”이라며 “서울시의회 교육위원회는 오늘 이 축제가 ‘독서서울’ 나아가 ‘독서국가’로 발전하는 뜻깊은 자리가 되기를 소망하며, 누구나 가까운 곳에서 책과 문화를 누리고 배움의 기회를 넓혀갈 수 있도록 지속적인 관심과 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.한편, 이번 행사는 서울시교육청 도서관·평생학습관 23개관과 학교 독서동아리, 지역서점 등이 함께 참여해 독서문화의 저변을 넓히고, 가족과 지역사회가 책을 매개로 소통하는 계기를 마련했다는 점에서 의미를 더했다.류정임 리포터