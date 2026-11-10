이병도 서울시의회 운영위원장, 제17회 서울사회복지대상 감사패 수상

3선 의원으로 보건복지위원회에서 꾸준한 의정활동

복지정책 개선과 사회적 약자 보호에 앞장선 공로 인정받아

이미지 확대 제17회 서울사회복지대상 감사패를 수상한 이병도 의원(왼쪽). 서울시의회 제공

세줄 요약 서울사회복지대상 시상식서 감사패 수여

사회적 약자 권익 보호와 복지 증진 공로

돌봄 종사자 처우 개선·안전망 강화 노력

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 이병도 운영위원장(더불어민주당, 은평2)이 지난 6일 서울시청 8층 다목적홀에서 열린 ‘제17회 서울사회복지대상 시상식’에서 감사패를 수여받았다.이번 감사패는 오랜 기간 복지 발전에 헌신하고 나눔의 가치를 실천해 온 인물에게 감사의 뜻을 전하기 위해 수여하는 것으로, 이병도 위원장은 사회적 약자의 권익 보호와 시민의 복지 증진을 위해 지속적으로 노력해 온 공로를 인정받았다.이 위원장은 서울시의회 3선 의원으로 제10대 전반기 보건복지위원회 부위원장과 제11대 후반기 및 제12대 전반기 위원을 거치며 전문성을 다져왔다. 현장 감각과 이론적 토대를 아우르며 정책·입법·예산 전반을 꿰뚫는 시각으로, 여성과 아동, 보건의료 등 시민 삶과 직결된 분야에서 실효성 있는 제도 개선을 이끌어 온 것으로 평가된다.특히 초고령사회 진입과 1인 가구 급증 등 인구구조 변화 속에서 돌봄의 사회적 가치를 거듭 강조해 왔다. 열악한 여건 속에서도 묵묵히 자리를 지키는 사회복지사와 돌봄 종사자들의 처우를 개선하고 권익을 두텁게 보호하기 위한 제도적 기반 마련에 남다른 노력을 기울여 왔다.이와 함께 복지 사각지대 없는 촘촘한 안전망을 짜기 위해 공공의 책임을 확고히 하는 한편, 민관 협력의 중요성을 꾸준히 역설해 왔다. 토론회와 간담회 등을 활발히 개최하며 현장의 목소리와 전문가, 일반 시민의 의견을 의정 활동에 고스란히 담아내고 있다.이병도 위원장은 “복지 현장의 어려움을 살피고 시민의 삶을 지키는 것은 시의원으로서 당연한 책무인데 감사패를 받게 되어 뜻깊고 더 큰 책임감을 느낀다”며 “앞으로도 현장과의 소통을 바탕으로 누구나 필요한 도움을 받으며 더불어 살아갈 수 있는 따뜻한 서울을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.류정임 리포터