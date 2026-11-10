윤수혁 서울시의원, 긴급 비상벨 접근성·사후관리 강화 촉구… 중구 범죄예방시설 확충도 요청

서울 일부 CCTV 비상벨 주변 차량·쓰레기 적치 확인… 위급상황 시 접근 장애 우려

설치·관리기준 개선 요구하고 범죄예방시설 대상지 선정 시 중구에 대한 관심 당부

이미지 확대 질의하는 윤수혁 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 긴급 비상벨 주변 장애물로 접근성 저하 지적

설치 초기부터 주변 여건 검토와 사후관리 강화 요구

중구 범죄예방시설 확충 필요성도 함께 제기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 윤수혁 의원(국민의힘, 중구2)은 서울시 자치경찰위원회 행정사무감사에서 긴급 비상벨의 접근성 확보와 사후관리 강화를 촉구했다. 아울러 범죄예방 인프라 구축사업의 대상지 선정 과정에서 중구 지역의 안전 여건에도 각별한 관심을 기울여 줄 것을 요청했다.서울시 자치경찰위원회가 범죄취약지역의 안전한 생활환경 조성을 위해 ‘범죄예방환경설계(CPTED)’를 적용한 인프라 구축사업에 속도를 내고 있다. 그러나 최근 현장 점검 결과, 서울 시내 일부 CCTV 비상벨 주변에 불법 주정차된 차량이나 무단 적치된 쓰레기봉투·상자 등이 방치되어 있는 실정이다. 기기 자체의 정상 작동 여부와 무관하게, 이러한 장애물들이 위급상황 시 시민들의 신속한 접근과 이용을 가로막을 수 있다는 우려의 목소리가 커지고 있다.이를 해소하기 위해서는 비상벨을 설치하는 초기 단계부터 주변의 주정차 여건과 쓰레기 상습 적치 가능성을 꼼꼼히 검토하고, 자치구 관련 부서와 긴밀히 협력해 사전 예방 대책을 수립해야 한다. 특히 현재 시설물 유지관리를 맡은 자치구와 경찰서가 매년 점검 결과를 자치경찰위원회에 제출하고 있는 만큼, 앞으로는 기기의 기술적 이상 유무뿐만 아니라 비상벨 주변의 보행 및 접근 공간 확보 상태까지 철저히 점검 대상에 포함해야 한다는 지적이다.한편 범죄예방시설의 지역별 설치 현황과 관련해서는 중구 지역에 대한 관심도 요청했다. 중구의 기존 시설물 정비 현황을 언급하며 향후 신규 사업 대상지 선정 시 중구의 범죄예방시설 확충 필요성도 충분히 고려해 줄 것을 당부했다.윤수혁 의원은 긴급 비상벨이 위급한 순간 시민의 안전을 지키는 시설인 만큼 설치 개수뿐 아니라 실제 이용 가능성을 중심으로 관리해야 한다고 강조했다. 이어 서울시 자치경찰위원회가 자치구 및 경찰서와 협력해 설치부터 사후관리까지 접근성을 확보하고, 중구를 비롯한 지역별 안전 수요도 면밀히 살펴 범죄예방사업의 실효성을 높여 줄 것을 당부했다.류정임 리포터