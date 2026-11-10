박무영 서울시의원 “서남선 광명 경유·‘북광명역’ 신설, 사실무근”

서울시 주무부서 확인 결과 광명 경유 검토 전혀 없어 (제3차 도시철도망 구축계획안 미포함)

“구로1동 제외하는 광명 우회안 검토될 경우 모든 방법 동원해 막을 것”

이미지 확대 질의하는 박무영 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 서남선 광명 경유·북광명역 신설설 부인

서울시 공식 계획·검토 사실 없다고 확인

주민 혼란 방지 위해 공식 자료 확인 당부

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서울시의회 도시계획균형위원회 박무영 의원(더불어민주당, 구로3)은 최근 지역사회와 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산된 ‘서남선(옛 목동선) 광명 경유 및 북광명역 신설설’에 대해 “서울시의 공식 계획안에 전혀 포함되어 있지 않으며, 현재 검토조차 이뤄지지 않고 있는 사실무근의 소문”이라고 일축했다.지난 2일 이광희 서울시의원이 주관한 서남선 조속 추진 토론회 이후, 일부 부동산 카페와 아파트 단지 커뮤니티를 중심으로 서남선이 구로1동을 우회해 광명을 경유하고 북광명역이 신설될 수 있다는 루머가 확산됐다.당시 토론회에 참석했던 박무영 시의원은 해당 내용이 사업의 빠른 추진을 바라는 일부 토론자가 아이디어 차원에서 언급한 개인 의견일 뿐이라고 선을 그었다.이어 주민 혼란을 잠재우기 위해 박 의원이 지난 6일 서울시 소관 부서에 공식 질의한 결과, 서울시는 서남선의 광명 경유 및 정거장 신설을 추진하거나 검토한 적이 없으며 앞으로도 계획이 전혀 없다는 입장을 명확히 밝혔다.박 의원은 “토론회에서 나온 외부 참석자의 개인적 제안이 마치 서울시의 공식 추진 계획인 것처럼 왜곡·확산되면 주민들의 잘못된 판단과 불필요한 지역 간 오해를 초래할 수 있다”며 “서남선 관련 소식을 접할 때는 반드시 서울시가 공개한 공식 계획과 설명을 우선적으로 확인해 달라”고 당부했다.아울러 서울시 도시계획위원회 위원으로도 활동 중인 박 의원은 “만약 향후 구로1동을 배제하고 광명으로 우회하는 방안이 검토되는 상황이 발생한다면 모든 수단과 방법을 총동원해 막아낼 것”이라며 강력한 대응 의지를 밝혔다.박무영 의원은 “서남선의 구체적인 정거장 위치는 아직 확정되지 않은 단계”라며 “향후 정거장 입지를 구체화하는 과정에서 구로1동 주민들의 의견이 충분히 수렴되도록 하고, 서남선이 지역 주민들의 출퇴근과 일상 이동에 실질적인 교통 편익을 가져다줄 수 있도록 끝까지 책임지고 챙기겠다”고 강조했다.류정임 리포터