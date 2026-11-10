채우진 서울시의원 “서울국제정원박람회, 시민 공원이 기업 홍보 무대로”

2024년부터 추진한 기업정원, 홍보 조형물 철거 시점·규모 등 사후관리 기준 부재

이미지 확대 질의하는 채우진 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 기업정원 사후관리 부실 지적

공원 내 홍보 조형물 철거 기준 마련 촉구

보라매공원 사례로 일관된 지침 필요

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서울시의회 채우진 의원(더불어민주당, 서강, 합정, 서교, 망원1동)이 지난 6일 열린 제340회 정례회 정원도시국 행정사무감사에서 서울국제정원박람회 기업정원의 사후관리 문제를 지적하고, 행사 종료 후 기업 홍보 조형물에 대한 명확한 철거 기준과 관리 대책을 마련할 것을 촉구했다.채 의원은 기업이 자발적으로 비용을 투입해 정원을 조성한 뒤 서울시에 기부하고 세액공제 혜택을 받는 구조인 만큼, 박람회 막을 내린 후에도 공원이 본래의 공공재 역할을 충실히 수행하도록 기업 홍보물 설치 및 철거에 대한 사전 지침을 확립해야 한다고 목소리를 높였다.실제로 지난 2025년 보라매공원에 설치된 한 기업의 홍보 조형물은 행사 종료 후 반년이 지난 뒤에야 민원 제기에 밀려 마지못해 철거된 것으로 드러났다. 이와 대조적으로 다른 조형물은 여전히 방치되어 있어, 공공시설물 철거 여부를 가를 구체적이고 일관된 가이드라인이 시급하다는 지적이다.채 의원은 “공원은 기업의 홍보 공간이 아니라 시민을 위한 공공 공간”이라며 “기업정원 조성 단계부터 홍보 조형물의 설치 규모와 형태, 행사 종료 후 철거 시점 및 비용 부담 등을 명확하게 정해야 한다”고 지적했다.끝으로 채우진 의원은 “내년 남산국제정원박람회에서도 기업 참여가 확대될 것으로 예상되는 만큼, 사후관리 기준을 사전에 마련해야 한다”며 “행사 종료 후 조형물이 장기간 방치되거나 서울시가 추가 비용을 부담하는 일이 없도록 구체적인 철거 계획과 관리체계를 마련해야 한다”고 촉구했다.류정임 리포터