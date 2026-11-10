채우진 서울시의원 “서울국제정원박람회, 시민 공원이 기업 홍보 무대로”
수정 2026-11-10 10:25
입력 2026-11-10 10:25
2024년부터 추진한 기업정원, 홍보 조형물 철거 시점·규모 등 사후관리 기준 부재
서울시의회 채우진 의원(더불어민주당, 서강, 합정, 서교, 망원1동)이 지난 6일 열린 제340회 정례회 정원도시국 행정사무감사에서 서울국제정원박람회 기업정원의 사후관리 문제를 지적하고, 행사 종료 후 기업 홍보 조형물에 대한 명확한 철거 기준과 관리 대책을 마련할 것을 촉구했다.
채 의원은 기업이 자발적으로 비용을 투입해 정원을 조성한 뒤 서울시에 기부하고 세액공제 혜택을 받는 구조인 만큼, 박람회 막을 내린 후에도 공원이 본래의 공공재 역할을 충실히 수행하도록 기업 홍보물 설치 및 철거에 대한 사전 지침을 확립해야 한다고 목소리를 높였다.
실제로 지난 2025년 보라매공원에 설치된 한 기업의 홍보 조형물은 행사 종료 후 반년이 지난 뒤에야 민원 제기에 밀려 마지못해 철거된 것으로 드러났다. 이와 대조적으로 다른 조형물은 여전히 방치되어 있어, 공공시설물 철거 여부를 가를 구체적이고 일관된 가이드라인이 시급하다는 지적이다.
채 의원은 “공원은 기업의 홍보 공간이 아니라 시민을 위한 공공 공간”이라며 “기업정원 조성 단계부터 홍보 조형물의 설치 규모와 형태, 행사 종료 후 철거 시점 및 비용 부담 등을 명확하게 정해야 한다”고 지적했다.
끝으로 채우진 의원은 “내년 남산국제정원박람회에서도 기업 참여가 확대될 것으로 예상되는 만큼, 사후관리 기준을 사전에 마련해야 한다”며 “행사 종료 후 조형물이 장기간 방치되거나 서울시가 추가 비용을 부담하는 일이 없도록 구체적인 철거 계획과 관리체계를 마련해야 한다”고 촉구했다.
류정임 리포터
세줄 요약
- 기업정원 사후관리 부실 지적
- 공원 내 홍보 조형물 철거 기준 마련 촉구
- 보라매공원 사례로 일관된 지침 필요
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