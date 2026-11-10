김경우 보건복지위원장, ‘제17회 서울사회복지대상’ 대회장상 수상

보건복지위원장으로서 보건·복지 정책 개선 공로 인정

약사 출신 보건의료 전문가로 현장 중심 생활밀착형 의정활동

“복지 사각지대 없는 건강하고 따뜻한 서울 만드는 데 힘 다할 것”

이미지 확대 ‘제17회 서울사회복지대상’ 대회장상을 받은 김경우 위원장(왼쪽). 서울시의회 제공

이미지 확대 ‘제17회 서울사회복지대상’ 대회장상 수상자들과 기념촬영을 하는 김경우 위원장(오른쪽에서 네번째). 서울시의회 제공

세줄 요약 서울사회복지대상 대회장상 수상

현장 중심 복지정책 개선 공로

어린이·어르신·장애인 지원 강화

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 보건복지위원회 김경우 위원장(더불어민주당, 동작2)은 지난 6일 서울시청 신관 8층 다목적홀에서 열린 ‘2026 제17회 서울사회복지대상’ 시상식에서 서울사회복지대상 대회장상을 수상했다.서울사회복지대상은 서울복지신문사가 주최하고 보건복지부·서울시·서울시의회가 후원하는 상으로, 사회복지정책·사회복지실천·사회공헌 3개 부문에서 복지 향상에 헌신해 온 이들을 시상한다. 올해로 17회째를 맞았으며, 지금까지 900여명의 수상자를 배출했다.약사 출신 보건의료 전문가이자 재선 의원인 김 위원장은, 보건복지위원장으로서 어린이부터 어르신과 장애인에 이르기까지 도움이 필요한 시민들의 현장을 직접 살피며 보건·복지 정책의 실질적인 개선을 이끌어온 공로를 높이 평가받았다.그동안 김 위원장은 서울시 어린이병원과 서울시여성가족재단 등 소관 기관을 방문해 운영 실태를 점검하는 한편, 사회복지관과 재가노인복지 현장을 찾아 돌봄·급식·인력·노후 시설의 애로사항을 세심하게 청취했다. 아울러 서울시 조례시설의 운영 현황 및 종사자 처우 개선을 위한 간담회를 열어 현장 여건에 맞는 제도적 지원 방안을 서울시와 함께 모색하기로 했으며, 장애인 권리 보장을 위한 사회적 대타협 선언에 동참하는 등 권익 증진에도 앞장서 왔다.수상소감에서 김경우 위원장은 “이번 상은 시민의 건강과 복지를 위해 더 노력하라는 격려로 받아들인다”며 “앞으로도 복지 사각지대 없는 건강하고 따뜻한 서울을 만드는 데 힘을 다하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터