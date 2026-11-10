주수현 서울시의원, ‘제17회 서울사회복지대상’ 수상

정신건강의학과 전문성 바탕으로 시민 마음건강과 취약계층 보호 위한 의정활동 펼쳐

“도움이 필요한 시민에게 복지와 의료가 함께 닿도록 의정활동에 힘쓸 것”

이미지 확대 ‘제17회 서울사회복지대상’ 사회복지신문사 사장상을 받은 주수현 의원(왼쪽). 서울시의회 제공

세줄 요약 서울사회복지대상서 서울복지신문 사장상 수상

심리지원 사업 점검과 복지 사각지대 해소 강조

아동 권익 보장과 복지안전망 강화 의지 표명

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서울시의회 보건복지위원회 주수현 부위원장(국민의힘·비례대표)은 지난 6일 서울시청 8층 다목적홀에서 열린 ‘2026 제17회 서울사회복지대상’ 시상식에서 서울복지신문 사장상을 수상했다.서울복지신문이 주최하고 한국새생명복지재단이 주관하는 ‘서울사회복지대상’은 우리 사회의 복지 발전과 나눔 문화를 실천해 온 유공자들의 노고를 치하하는 자리다.정신과 전문의이자 전 서초구 치매안심센터장을 지낸 주 부위원장은 그간의 현장 경험을 살려, 시민들의 마음 건강을 보살피고 복지 사각지대를 메우는 데 주력해 왔다. 특히 서울시 심리지원 사업을 통해 고위험군이 시기적절한 상담과 치료를 받을 수 있도록 점검하고 체계 개선을 이끌어냈다. 이와 함께 아동양육시설 아동들의 권익과 의사가 온전히 존중받을 수 있는 제도적 기반 마련도 강하게 촉구했다.주수현 부위원장은 “이번 수상은 도움이 필요한 시민의 목소리를 더욱 세심하게 듣고, 현장의 어려움을 제도 개선으로 연결하라는 격려로 받아들인다”며 “복지 서비스가 마련돼 있어도 필요한 상담과 치료로 이어지지 않거나 당사자의 의사가 충분히 존중되지 않는다면 지원의 목적을 온전히 이루기 어렵다”고 밝혔다.이어 “도움이 필요한 시민에게 복지와 의료가 함께 닿고, 지원 과정에서도 한 사람 한 사람의 뜻이 존중받을 수 있도록 하겠다”며 “앞으로도 전문성과 현장 경험을 바탕으로 시민이 체감하는 복지안전망을 만드는 데 의정활동을 집중하겠다”고 수상 소감을 전했다.류정임 리포터