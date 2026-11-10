이현찬 서울시의원 “인재개발원, ‘글로벌 융합인재’ 목표를 교육과 성과로 증명해야”

인재개발원, 2023년부터 같은 정책목표… 이 의원 “현장 체감형 교육과정·성과지표 마련해야”

원장 “의견 반영해 내년도 교육과정 구성”… 온라인 교육 콘텐츠와 접속 문제도 개선 약속

이미지 확대 질의하는 이현찬 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 글로벌 융합인재 목표, 교육·성과 연계성 부족 지적

온라인 교육 품질 개선과 콘텐츠 최신화 요구

중도 이탈 분석·성과지표 수립 필요성 강조

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서울시의회 행정자치위원회 이현찬 의원(더불어민주당, 은평구 4)은 지난 9일 진행된 인재개발원 행정사무감사에서 정책 방향과 실제 교육 과정 간의 연계성이 부족하다는 점을 짚어내고 온라인 교육의 전반적인 품질 개선을 강력히 요구했다.인재개발원이 2023년 이후 지속적으로 내걸어 온 시민과 동행하는 글로벌 융합인재 양성이라는 기조가 실제 커리큘럼과 가시적 성과로 증명되지 못하고 있다고 지적하며, 단순한 구호에 그치지 않도록 구체적인 교육 편성과 객관적인 성과 측정 지표를 수립해야 한다고 강조했다.이에 대해 송호재 서울시 인재개발원장은 현장 중심의 실무 대응 능력을 강화하는 방향으로 교육 편제를 손보고 있으며, 직원들의 실제 수요를 수렴해 다년도 및 차년도 계획에 적극 반영하겠다고 답변했다.온라인 교육과 관련해서는 콘텐츠 최신화, 접속 지연, 평가의 반복성 등에 대한 수강자 의견이 제기된 부분에 대해 송 인재개발원장은 “오래된 법령 정보를 정비하고, 만족도와 의견을 반영해 내년도 콘텐츠를 개편하겠다”고 답했다. 이 의원은 중도 이탈 사유도 분석해 교육 품질 개선으로 연결할 것을 당부했다.이 의원은 “정책 목표가 매년 반복되는 데 그치지 않으려면 교육과정과 성과를 통해 그 목표가 실제로 구현되는지 보여줘야 한다”며 “인재개발원이 약속한 교육과정 및 콘텐츠 개선이 현장에서 체감되는 변화로 이어지는지 살펴보겠다”고 말했다.끝으로 이현찬 의원은 “공유재산 감면부터 여유자금 운용, 불용액 관리까지 모두 시민의 재산과 직결된 문제”라며 “지원이 필요한 곳에는 효과적으로 지원하되, 재정이 불필요하게 묶이거나 운용 과정이 불투명해지는 일이 없도록 근거와 성과를 보다 명확하게 관리해야 한다”고 주문했다.류정임 리포터