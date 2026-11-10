이의안 서울시의원, 한강 수영장 야외샤워시설에 특정 브랜드 광고 및 세제 사용 지적

물로만 씻는 야외샤워장 올해 여름, 특정 브랜드 바디워시·샴푸 비치 및 상업 광고 노출

이 의원, 인근 녹지대 거품 오폐수 유입으로 인한 조경수 훼손 및 한강 환경 오염 지적

이미지 확대 제340회 정례회 미래한강본부 대상 행정사무감사에서 미래한강본부장에게 질의하는 이의안 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 여의도 한강공원 샤워시설 광고성 운영 지적

보디워시·샴푸 비치로 녹지 오염 우려 제기

미래한강본부 미승인·관리 소홀 인정

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서울시의회 환경수자원위원회 이의안 의원(더불어민주당, 동대문구3)은 제340회 정례회 미래한강본부 대상 행정사무감사에서 올해 여름 여의도 한강공원 수영장 야외 샤워 시설의 특정 브랜드 광고 및 보디워시, 샴푸 비치로 환경오염 문제를 지적했다.이 의원은 여의도 한강공원 수영장 야외 샤워 시설이 원래 세제 없이 물로만 씻어야 하는 시설임에도 불구하고, 특정 브랜드의 보디워시와 샴푸가 비치되어 상업 광고판처럼 운영된 실태를 밝혔다. 특정 브랜드에서 상표를 노출하고 할인 쿠폰을 제공하면서 이용객들이 세제를 사용하여 씻도록 방치되었다는 점을 꼬집었다.특히 샤워 시설 바로 옆이 녹지대라는 점을 언급하며, 세제 사용으로 인한 거품 오폐수가 여과 없이 인근 녹지대로 흘러 들어가 한강공원의 조경수와 자연환경을 훼손하고 있다고 강력히 지적했다.이에 대해 미래한강본부장은 수영장 운영업체에서 협찬을 받아 진행했으나, 미래한강본부에 승인을 받지 않은 사항으로 추후 조치할 것으로 답변하였으며, 또한 세제를 비치해 사용하게 한 것은 잘못된 부분이라며 운영업체의 미승인 및 관리 소홀을 시인하고 재발 방지를 약속했다.이의안 의원은 “정원도시 서울을 외치며 나무를 심는 한편에서 세제 거품으로 녹지대를 오염시키는 행정은 앞뒤가 맞지 않는다”고 비판하며, 한강 수질과 녹지 보호를 위한 철저한 현장 관리 감독 강화를 촉구하였다.류정임 리포터