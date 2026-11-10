오금란 서울시의원 “누구나 누리는 서울관광이라더니”… 관광약자 지원 정책 질타

서울다누림관광센터 이용객 801명에서 55명으로 급감… 2026년 관광약자 이용객 단 4명

관광약자 시각에서 관광환경 점검하던 다누림 서포터즈, 예산 삭감으로 2023년부터 중단

“관광약자 위한 정책이 정작 관광약자를 외면… 실효성 있는 유니버설 관광정책 마련해야”

이미지 확대 오금란 서울시의원

세줄 요약 서울다누림관광센터 이용객 급감 지적

서포터즈 중단과 대체 서비스 불편 비판

접근성 개선과 재도입 대책 촉구

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서울시의회 문화체육관광위원회 오금란 의원(더불어민주당, 노원2)은 지난 9일 제340회 정례회 서울관광재단 행정사무감사에서 서울다누림관광센터 이용객 급감과 서포터즈 사업 중단의 문제를 지적하며 유니버설 관광사업 전반에 대한 개선을 촉구했다.장애인과 고령자, 임산부 등 이동 제약이 큰 관광약자를 위해 서울시가 운영하는 서울다누림관광센터는 맞춤형 관광 정보와 이동 편의를 제공하는 대표적인 유니버설 관광 사업이다.그러나 지난해 12월 서울관광 전시교육센터 2층으로 이전한 이후 이용객이 2025년 801명에서 2026년 10월 13일 기준 55명으로 대폭 줄어들었으며, 이 가운데 실제 관광약자는 단 4명에 불과한 것으로 파악됐다.오 의원은 현재 입주한 공간이 본래 전시와 교육 중심으로 조성되어 접근성과 특성이 전혀 고려되지 못했다고 지적하며, 관광약자를 위한 시설이 정작 당사자들에게 외면당한 채 제대로 활용되지 못하고 있다고 비판했다.이어 19년부터 관광약자의 시각에서 서울의 관광 환경을 직접 점검하고 개선 사항을 발굴해 온 ‘서울다누림관광 서포터즈’ 사업이 2023년 이후 예산 삭감을 이유로 중단되고 ‘함께 다님’ 동행조력자 서비스로 대체되어 이용자들에게 오히려 불편함을 초래하고 있다고 밝혔다. 또한 다누림관광용 차량은 휠체어 장착 버스 1대, 미니밴 6대로 전혀 증차가 이뤄지지 않은 점도 지적했다.이에 “서울시는 누구나 차별 없이 관광을 즐길 수 있는 유니버설 관광도시를 지향하고 있지만 정작 사업 우선순위에서 밀려 관광약자를 위한 서비스 사업을 없애는 것은 유니버설 관광정책의 후퇴로 이어질 수 있다”고 우려했다.끝으로 오금란 의원은 “서울관광재단은 관광약자의 눈높이에서 사업 전반을 재점검하고, 센터 접근성 개선과 다누림 서포터즈 운영의 재도입 등 실효성 있는 개선 대책을 마련해야 한다”고 주문했다.류정임 리포터