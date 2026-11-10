이동화 서울시의원 “추락 막을 맨홀 안전시설에 고정핀 누락… 시민 생명 직결된 관리 부실”

맨홀 덮개 흔들림·안전핀 누락·하수관로 보수 후 재파손 등 하자 지적

준공검사 실효성 점검하고 부실시공 제재·집중호우 전 안전관리 강화 요구

이미지 확대 지난 9일 제340회 정례회 도시안전건설위원회 물순환안전국 행정사무감사에서 물순환안전국장에게 질의하는 이동화 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 맨홀 추락방지시설 고정핀·안전핀 누락 지적

비굴착 하수관로 보수 불량과 재파손 문제 제기

준공검사·유지관리 부실, 시민 안전 위협 비판

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맨홀 추락방지시설의 고정핀과 안전핀이 누락되고, 하수관로 보수공사 이후에도 불량과 재파손이 발생한 문제가 서울시의회 행정사무감사에서 제기됐다.서울시의회 이동화 의원(서대문1, 더불어민주당)은 지난 9일 제340회 정례회 도시안전건설위원회 물순환안전국 행정사무감사에서 이 같은 하자 사례를 짚고, 시공 품질과 준공검사·유지관리 전반을 엄격하게 점검할 것을 요구했다.맨홀 덮개 흔들림 및 소음, 비굴착 보수 단면 불량, 추락방지시설 고정핀과 안전핀 누락 등이 이동화 의원의 자료를 통해 지적됐다. 추락방지시설은 집중호우 시 맨홀 뚜껑 이탈로 인한 인명 피해를 방지하는 필수 안전장치이다.이 의원은 이를 단순 시공 불량이 아닌 시민의 안전과 직결된 심각한 관리 부실로 규정했다. 아울러 고정핀 미설치 건이 준공검사에서 적발되지 않은 경위를 추궁하며 재발 방지 대책을 요구했다.작업 이후 고정핀을 누락하는 사례가 존재하며 수방 기간 전 일제점검에서 해당 지적사항이 드러났다고 정성국 물순환안전국장이 해명했다. 시설 자체의 미설치는 별도의 하자 사안인 만큼 관리 감독을 한층 강화하겠다고 덧붙였다.서대문 지역에 유사 사례가 집중된 원인과 부실시공 관련 제재 조치 여부도 집중 질의 대상이 되었다. 동일 작업자의 반복 과실 가능성이 제기되었으며, 제재 적용 검토 여부는 추후 확인하기로 했다.땅을 파지 않고 노후 하수관로를 보수하는 비굴착 공사도 도마에 올랐다. 이 의원은 보수 이후 단면 불량과 재파손이 발생한다면 시공 품질과 준공검사에 문제가 있는 것 아니냐고 추궁했다.끝으로 이동화 의원은 집중호우에 대비한 사전점검과 하자 재발 방지를 거듭 당부했다. 설치 여부만 확인하는 데 그치지 않고 안전시설이 제 기능을 하는지 살펴 시민의 생명을 위협하는 관리 공백을 막아야 한다는 취지다.류정임 리포터