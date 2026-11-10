이종민 서울시의원 “어르신 여가공간 콜라텍, 안전관리 사각지대 해소해야”

이 의원, 고령 이용자 안전사고 예방·관계부서 협력체계 마련 촉구

제340회 정례회 보건복지위원회 행정사무감사서 콜라텍 이용 실태 및 안전관리 현황 점검

최근 3년간 119 출동 79건… 낙상 22건·심정지 7건 등 고령 이용자 안전대책 필요성 제기

관리 주체 불명확 지적… 복지실 중심의 관계부서 협력 및 안전지원 방안 검토 요구

이미지 확대 지난 9일 열린 제340회 정례회 복지실 행정사무감사에서 복지실장에게 질의하는 이종민 의원(오른쪽).서울시의회 제공

세줄 요약 콜라텍 이용 실태와 안전관리 현황 점검

최근 3년 119 출동 79건, 낙상·심정지 다수

복지실 중심 관계부서 협력체계 마련 촉구

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서울시의회 보건복지위원회 이종민 의원(국민의힘, 비례)은 지난 9일 열린 제340회 정례회 복지실 행정사무감사에서 어르신들의 주요 여가공간 중 하나인 콜라텍의 이용 실태와 안전관리 현황을 점검하고, 고령 이용자 보호를 위한 서울시의 관심과 관계부서 간 협력체계 마련의 필요성을 강조했다.이 의원은 콜라텍이 어르신들이 저렴한 비용으로 운동과 취미활동을 즐기고 서로 교류할 수 있는 여가공간이라는 점을 강조했다. 서울시 자료에 따르면 2025년 말 기준 콜라텍은 총 27개소로, 이 중 21개소가 영업 중이지만 이용자의 연령대와 이용 규모 등 기본적인 현황은 충분히 파악되지 않고 있다고 지적했다.특히 최근 3년간 콜라텍 관련 119 출동이 총 79건에 달하며, 이 중 낙상이 22건, 심정지가 7건인 점을 짚었다. 이 의원은 고령자에게 낙상은 장기 입원으로 이어질 수 있고, 심정지는 신속한 초기 대응이 중요한 만큼 소방재난본부 등 관계기관과 협력해 사고 특성을 분석하고 예방 및 응급대응 체계를 마련할 필요가 있다고 강조했다.관리 주체가 명확하지 않다는 점도 지적했다. 이 의원은 콜라텍이 영업 형태에 따라 식품위생이나 체육 관련 부서와 연관돼 있지만, 실제 주 이용층인 어르신의 안전을 종합적으로 살피는 관리체계는 미흡할 수 있다고 우려했다. 이에 복지실이 관계부서와 협력해 안전관리의 주관부서와 역할을 명확히 하고, 고령 이용자를 위한 안전지원 방안을 검토할 것을 요청했다.끝으로 이종민 의원은 “어르신들이 실제 이용하는 여가공간인 만큼 서울시에서도 최소한 이용 실태 정도는 파악하고 있어야 한다”며 “관리 주체가 명확하지 않은 만큼 복지실이 관련 부서들과 협업해 주된 컨트롤타워 역할을 할 필요가 있다”고 강조했다. 이어 어르신들이 여가활동을 안전하게 즐길 수 있도록 안전사고 예방과 응급대응을 위한 관계기관의 협력을 당부했다.류정임 리포터