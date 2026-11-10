김인제 서울시의원 “서울시 민방위 방독면 목표보다 약 15만개 부족… 확보율 낮은 자치구 우선 지원해야”

9월 말 기준 목표 62만 1,874개 중 46만 7789개 확보… 15만 4085개 부족

동작·관악은 확보율 50%대, 종로는 목표량 초과… 자치구별 격차 지적

70% 미만 자치구 연말 중점점검 예정… 부족 지역에 구매예산 우선 배분 주문

이미지 확대 지난 9일 열린 서울시의회 행정자치위원회 인재개발원 소관 행정사무감사에서 비상기획관에게 질의하는 김인제 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 김인제 의원(더불어민주당·구로2)은 지난 9일 열린 서울시의회 행정자치위원회 인재개발원 소관 행정사무감사에서 서울시 민방위 방독면이 목표량보다 약 15만개 부족하고 자치구별 확보 수준에도 큰 차이가 있다며, 확보율이 낮은 지역부터 확충할 것을 촉구했다.서울시 제출자료에 따르면, 2026년 9월 말 기준 민방위 방독면 확보량은 46만 7789개로, 목표량 62만 1874개보다 15만 4085개 부족했다. 제출자료에 기재된 확보율은 동작구 54.5%, 관악구 58.4%로 60%를 밑돈 반면, 종로구는 목표량을 넘어섰다.서울시는 확보율 70% 미만인 자치구를 대상으로 오는 11~12월 집중 점검을 실시하고, 지난 7월 마련된 방독면 확충 5개년 추진계획에 연계한 자치구별 중기 계획을 수립하고 있다. 아울러 금년도 방독면 구매 예산 18억 4800만원 가운데 9월까지 11억 3408만원을 집행해 약 61.4%의 집행률을 기록했다.김인제 의원은 연말 집중 점검의 성과를 향후 구매 계획에 적극 반영하여 방독면 부족 현상이 심각한 자치구에 예산을 우선적으로 지원하는 방안을 검토할 것을 촉구했다. 더불어 자치구별 공급 부족의 근본 원인을 면밀히 분석하고, 연도별 확충 목표와 조달 일정을 세밀하게 가다듬어 지역 간 불균형을 해소해야 한다고 역설했다.류정임 리포터