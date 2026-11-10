윤선희 서울시의원 “1년에 반만 운행하는 다누림 차량 사업”… 서울관광재단 행정 파행 비판

1년짜리 사업인데 3년째 해마다 4개월씩 운행 공백, 관광약자 불편 방치

심지어 올해는 6.5개월만 운행… 윤 의원 ‘이 정도면 행정 파행 수준’ 직격

이미지 확대 윤선희 부위원장이 지난 9일 서울관광재단 행정사무감사에서 1년 중 6.5개월만 운행하는 다누림 차량 문제를 지적하고 있다. (사진=서울시의회 영상회의록)

세줄 요약 서울다누림 차량, 연초 운행 공백 반복 지적

관광약자 이용 문의 지속, 수요 방치 비판

입찰 유찰·수의계약 구조 개선 촉구

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서울시의회 문화체육관광위원회 윤선희 부위원장(더불어민주당·종로1)은 지난 9일 열린 서울관광재단 행정사무감사에서 장애인 등 관광약자를 위한 ‘서울다누림 차량’의 반복되는 운행 공백을 질타하고, 연초부터 서비스를 이용할 수 있도록 계약 절차와 운영체계를 개선할 것을 촉구했다.서울다누림 차량은 장애인·고령자 등 관광약자의 이동과 여행 편의를 지원하는 사업으로, 휠체어 탑승이 가능한 대형버스 1대와 미니밴 6대를 운영하고 있다.윤 부위원장이 지난 3년간의 운행 일지를 들여다본 결과, 서울다누림 차량은 매년 5월에야 시동이 걸리며 연초마다 수개월씩 운행 공백이 반복된 것으로 나타났다. 1년 내내 이어져야 할 정기 사업이 관행처럼 8개월 가량만 운영돼 온 셈이다. 실제로 운행 중단 기간에도 매년 340~530건에 달하는 이용 문의가 꾸준히 접수됐다. 윤 부위원장은 서비스 수요가 분명함에도 관광약자들의 불편을 방치하는 것은 부당하다고 목소리를 높였다.올해의 경우 운행 기간이 5월 26일부터 12월 11일까지로 단 6.5개월에 불과하다. 윤 부위원장은 매년 반복되어 온 1년짜리 사업이 반년짜리 땜질 처방으로 전락했다고 지적하며, 이 정도면 명백한 행정 파행이라고 서울관광재단의 태만함을 정조준했다.고질적인 입찰 유찰과 특정 업체와의 수의계약 구조도 도마 위에 올랐다. 윤 부위원장에 따르면 2024년부터 2026년까지 관련 용역은 에이블투어가 3년 연속 독점 수주했다. 이 과정에서 2024년 5억 6780만원과 2026년 6억 500만원 계약은 잇따른 입찰 유찰 끝에 수의계약 형태로 체결된 것으로 확인됐다.윤 부위원장이 매년 반복되는 정기 사업에서 유찰이 이어지는 이유를 묻자, 재단 측은 입찰 참가 자격조건이 업체에 부담으로 작용한 것으로 보인다며 조건 완화를 검토하고 있다고 답변했다. 윤 부위원장은 기존 업체 외에 다른 업체들도 입찰에 참여할 수 있도록 개선할 것을 주문했다.재단 측은 내년부터는 운행을 1월에 시작할 수 있도록 올해 12월 공고를 준비하겠다고 밝혔다. 또한 1년 내내 사각지대가 없어야 한다는 지적에 공감하며, 관련 사업을 면밀하게 검토하고 미비점을 보완하겠다고 답변했다.윤선희 부위원장은 관광재단이 ‘약자와의 동행’을 내세우면서도 특히나 추운 겨울철 운행 공백을 반복하는 것은 관광약자의 불편을 방치하고 외면하는 일이라고 지적하며, 관광약자가 연중 안정적으로 서비스를 이용할 수 있도록 재단이 책임 있게 운영체계를 개선할 것을 거듭 촉구했다.류정임 리포터