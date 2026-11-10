노연수 서울시의원 “기준치 24배 독성 분진 날리는 불꽃축제… 수익은 기업이 피해는 시민이”

초미세먼지 831㎍/㎥폭증… 2시간 만에 사라진 게 아니라 밤섬과 시민 폐로 가라앉아

선유도공원 선착장서 3주간 ‘무계획 화약 조립’… 안전관리 총체적 부실

“유료 티켓 수익 세외수입으로 거둬, ‘람사르 밤섬’ 환경 복원에 재투자해야”

이미지 확대 제340회 정례회 미래한강본부 행정사무감사에서 미래한강본부장에게 질의하는 노연수 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 불꽃축제 대기오염·건강권 침해 지적

기준치 24배 초미세먼지 측정 자료 공개

수익은 기업, 피해와 비용은 시민 전가

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서울시가 자랑해 온 ‘서울세계불꽃축제’가 100만 시민의 건강권을 위협하는 대기 오염을 유발하고, 안전관리 부실 및 행정·재정적 원칙 부재 속에 치러지고 있다는 지적이 서울시의회 행정사무감사에서 제기되었다.서울시의회 환경수자원위원회 노연수 의원(더불어민주당, 노원4)은 제340회 정례회 미래한강본부 행정사무감사에서 서울시 보건환경연구원의 불꽃축제 대기질 측정 자료를 전격 공개하며 서울시의 안이한 대응을 정면으로 비판했다.실제로 2024년 행사 당일 이촌한강공원의 초미세먼지와 미세먼지는 각각 평상시의 25배이자 기준치의 24배를 웃돌았으며, 단시간에 대기가 회복되었다는 시의 해명과 달리 중금속 분진은 고스란히 한강 수면과 밤섬 토양, 시민의 호흡기로 스며들었다.아울러 노 의원은 시민들이 일상적으로 찾는 도심 생태공원인 선유도에서 수 톤 규모의 화약 조립 작업이 3주간 진행됐음에도 관계 부서에 제출된 사전 안전관리계획서가 단 한 건도 없었다며 허술한 관리 체계를 강하게 질타했다.노 의원은 “폭죽의 영향을 받는 람사르 습지 밤섬(29만㎡)은 토사 퇴적으로 물길이 막혀 생태환경이 뒤바뀌고 있는 와중에, 기간제 근로자 5명이 낫을 들고 생태교란식물을 베는 것이 서울시 관리의 전부”라며 “기업의 편익은 사유화되고 피해와 뒤처리 비용은 시민에게 전가되고 있다”고 비판했다.끝으로 노연수 의원은 “불꽃축제를 무조건 중단하자는 것이 아니라 지속 가능한 한강 환경을 위해 부서가 안전과 원인자 부담의 책무를 다해야 한다”면서 “조례 및 요금 기준에 따라 유료 티켓 매출에 대한 정당한 세외수입을 징수하고, 이를 밤섬 내측 물길 준설과 한강 생태 복원에 전액 재투자하는 정책적 전환이 시급하다”고 강조했다.류정임 리포터