노연수 서울의원 “한강버스 좌초 사고, 운항일지 누락·채용기준 미준수… 철저한 재점검 촉구”

좌초·충돌 등 주요 사고 발생일 운항일지 기록 누락 및 관련 자료 미제출 지적

선장 채용공고시 자격기준(3급 항해사 이상 등) 미달 인력 투입 중

내수면 선박 핑계로 의무가 없다는 안일한 주장에 강하게 질타

이미지 확대 제340회 정례회 미래한강본부 대상 행정사무감사에서 미래한강본부장에게 질의하는 노연수 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 한강버스 좌초 뒤 운항일지 사고 기록 누락 지적

선장·기관장 채용기준 미준수 및 부실 투입 문제 제기

서울시 전수조사와 재발 방지 대책 마련 촉구

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서울시의회 환경수자원위원회 소속 노연수 의원(더불어민주당, 노원4)은 제340회 정례회 미래한강본부 행정사무감사에서 한강버스 운항일지의 기록 누락 및 부실 관리 실태를 지적하며, 선장 채용 기준 미준수 등 전반적인 안전관리 실태를 강하게 질타했다.노 의원이 확보한 한강버스 운항일지 내역에 따르면, 지난 2025년 11월 15일 102호 선박이 잠실선착장 부근에서 좌초되어 승객들이 큰 불편과 불안을 겪었음에도 당일 운항일지에는 관련 사고 기록이 전혀 남아 있지 않았다. 이어 사고 발생 다음 날이 되어서야 일지에 ‘우현 선수 좌초’라는 문구가 뒤늦게 기재되는 등 관리 부실의 정황이 확인된다.노 의원은 “100여 명의 시민이 탑승한 선박이 좌초되어 수 시간 동안 불안과 불편을 겪었음에도 운항일지에 사고 기록조차 남기지 않은 것은 명백한 업무 태만이자 관리 부실”이라고 강하게 지적했다. 이에 미래한강본부장이 “내수면 선박은 항해일지 작성 법적 의무가 없으며, 늦은 시간 사고 대응 과정에서 누락된 것으로 추정된다”고 해명하자, 노 의원은 “법적 의무 여부를 떠나 시민 안전을 위해 서류를 작성해 왔다면 사실대로 성실히 기록하는 것이 행정의 기본 자세”라며 안이한 태도를 질타했다.이어 노 의원은 한강버스 운항 인력의 채용 과정 전반에 걸쳐 불거진 부실 문제도 집중적으로 추궁했다. 주식회사 한강버스의 공식 채용 공고에 명시된 선장 지원 자격은 3급 항해사 이상 및 상급안전교육 이수를 필수로 규정하고 있다. 그러나 실제 채용된 선장과 기관장의 자격 현황을 분석한 결과, 4급 항해사 2명과 기초안전교육 이수자 2명 등 시가 직접 내건 기준조차 채우지 못한 인원들이 현장에 투입된 사실이 확인됐다.미래한강본부장이 “자체 채용 공고 기준에는 미달할지라도 법정 최소 기준은 충족했다”고 답변하자, 노 의원은 “시민 안전을 담보하겠다며 스스로 엄격한 자격 기준을 발표해 놓고, 정작 현장 투입 시에는 고무줄처럼 기준을 완화해 미달 인력을 채용하는 것이 과연 정당한 행정이냐”라며 서울시의 실효성 없는 지도·감독을 꼬집었다.끝으로 노연수 의원은 “수상 대중교통의 기본은 승객의 생명과 직결된 안전 관리와 투명한 기록 관리”라며 “서울시는 한강버스 전 선박의 운항일지 및 점검 기록을 즉각 전수 조사하고, 선장 자격 기준 준수 여부를 엄격히 재점검하여 실효성 있는 재발 방지 대책을 마련하라”고 강력히 촉구했다.류정임 리포터